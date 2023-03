Die Deutsche Bahn zieht am Donnerstag Bilanz. Dabei wird Bahnchef Richard Lutz verkünden müssen, dass die Bahn 2022 so unpünktlich war wie wohl nie zuvor und dass der Güterverkehr immer noch auf keinen grünen Zweig gekommen ist. Was sind die wichtigsten Baustellen im Schienenverkehr und wie sol...