Künstliche Intelligenz Der Kollege, Herr Roboter

Renningen / Thomas Veitinger

KI, was soll das sein? Die Hälfte der Befragten einer Untersuchung von Bosch und dem Marktforschungsinstitut Innofact gibt an, nur ungefähr zu wissen, was es mit Künstlicher Intelligenz (KI) auf sich hat. Für Bernhard Schölkopf vom Tübinger Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme lassen sich mit KI „Probleme lösen, für die Menschen keine explizite Lösung programmieren können“. So werden Gesetzmäßigkeiten entdeckt, die Menschen nicht finden, etwa in medizinischen Anwendungen.

Reicht es dafür, Maschinen zu bauen, die selbstständig Informationen erheben und interpretieren können? Dies war nur eine Frage der Konferenz AI Con, bei der auf Einladung des Technologiekonzerns Bosch mehr als 200 Experten das Thema KI diskutierten. Für Schölkopf ist klar: Maschinen dürfen nicht nur nach statistischen Abhängigkeiten vorgehen, sondern müssen mittelfristig auch „denken“.

Beispiel ISS. An Bord der Raumstation zeichnet ein Bosch-Sensorsystem Geräusche auf, das „hört“, ob einzelne Komponenten repariert oder ersetzt werden müssen. Ein autonomer Mini-Roboter schwebt dazu frei durch die ISS. „Maschinen wie zum Beispiel Motoren und Pumpen machen charakterischtische Geräusche“, sagt Projektleiter Samarjit Das.

Beispiel Auto. Autonomes Fahren ist nur möglich, wenn Computer Gefahrensituationen wie auf die Fahrbahn laufende Passanten erkennen. Mit KI wird versucht, ihr Verhalten vorauszusehen. Bosch ist es gelungen, Algorithmen bei der Abbildung der Umwelt drastisch zu minimieren – Voraussetzung für den Einbau in kleine Geräte. KI kann auch beim Design helfen. „Wie ein Motor aussieht, der von Maschinen entworfen wird, das überrascht sogar Ingenieure“, sagt Digital- und Technikchef Michael Bolle.

Für Volkmar Denner ist IT eine Schlüsseltechnologie, um Produkte in intelligente Assistenten zu verwandeln. Dazu zählt der Bosch-Chef auch interaktive Küchenhilfen, die Rezeptempfehlungen anbieten. „Intelligente Software wird Routinearbeit automatisieren, Bilder verstehen, medizinische Diagnosen stellen und wissenschaftliche Grundlagenforschung unterstützen“, ist sich Denner sicher.

Dabei kann es zu ethischen Konflikten kommen. Was ist, wenn eine Maschine feststellt, dass der Patient in sechs Jahren an Alzheimer erkrankt? Es ihm mitteilen? Oder wenn seine sexuelle Orientierung ermittelt wird? Dem Untersuchenden klar machen? Bei der Konferenz AI Con blieb vieles offen. Auch, weil der Mensch, weil die Wissenschaft, noch nicht so weit ist. „Wir müssen deutlich machen, dass der Mensch die Kontrolle über die KI behält“, sagte Bolle. Zumindest in der Umfrage sagte jeder Zweite der Befragten, er könne es sich gut vorstellen, mit einem Roboter zusammenzuareiten – wenn ihm dieser Routineaufgaben abnimmt.