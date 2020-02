Mit der Bilanz für 2019 wird Daimler-Chef Ola Källenius am Dienstag (11.30 Uhr) einen herben Gewinneinbruch verkünden müssen. Mehrfach seit seinem Amtsantritt bei dem Auto- und Lastwagenbauer im Mai hatte er die Erwartungen nach unten korrigiert. Zuletzt meldete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen ein operatives Ergebnis von rund 5,6 Milliarden Euro - gerade einmal halb so viel wie 2018.

Mehrere Faktoren machen Daimler zu schaffen

Zwar kann die Kernsparte Mercedes-Benz für 2019 erneut einen Absatzrekord bei Pkw verbuchen. Der gesamte Konzern ächzt aber unter der Last von Milliardenkosten, einerseits für den Einstieg in die Elektromobilität und die Entwicklung von Zukunftstechnologien, andererseits für diverse Altlasten in der Dieselaffäre. Zudem schwächelt das Geschäft mit den Lastwagen. Källenius hatte Daimler deshalb im November ein striktes Sparprogramm verordnet.