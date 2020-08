Viereinhalb Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie steht die US-Wirtschaft an einem Scheideweg. Die rasche Lockerung von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen hatte am Anfang des Sommers die Zuversicht bei Verbrauchern und Unternehmen geschürt, dass es schon im zweiten Halbjahr wieder be...