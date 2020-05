Die Zahl der bedrohten Filialen könne sich allerdings noch reduzieren, wenn die Vermieter und andere Beteiligte zu Zugeständnissen bereit seien, hieß es aus dem Unternehmensumfeld.

Der Plan soll am Freitag bereits dem Gesamtbetriebsrat und anderen Gremien vorgelegt worden sein. Viele Menschen fragen sich jetzt, welche Standorte von den Schließungen betroffen sein könnten. Ob die Filialen in

betroffen sind, war am Freitagabend noch nicht bekannt.

Nach Informationen der „Wirtschaftwoche“ rechnen Insider mit dem Abbau von insgesamt rund 5000 Vollzeitstellen bei dem Unternehmen. Ein Sprecher des Warenhauskonzerns betonte, das Unternehmen wolle Spekulationen nicht kommentieren.

Der Handelsriese hatte allerdings bereits zu Wochenbeginn dieauf Standortschließungen und einen weiterenim Zuge des Anfang April eingeleitetenvorbereitet. In einem Brief an die Mitarbeiter berichtete die Unternehmensführung am Montag, der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz hätten klar gemacht, dass es angesichts der Corona-Krise „leider auch zu Standortschließungen und dementsprechend auch zu einemkommen muss“. Angaben zurder bedrohten Filialen oder dermachte das Unternehmen damals nicht.