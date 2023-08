Hat sich Biontech an der Erfindung anderer bereichert? Diese Frage steht hinter einem am Dienstag, 15. August, beginnenden Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht. Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen Curevac wirft Biontech vor, Patente der sogenannten mRNA-Technik verletzt zu haben, die in de...