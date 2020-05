Wer in den letzten Wochen mit den ICEs der Deutschen Bahn gefahren ist, hatte häufig einen ganzen Wagon für sich. Im Nahverkehr konnte man sich zumindest an einem begehrten Vierertisch breit machen. Denn auch in schlimmsten Corona-Lockdownzeiten fuhr die Bahn weiter. Das war gut so. Denn Pfleger,...