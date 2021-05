Die Kursschwankungen am Kryptomarkt sind extrem. Nach dem starken Kursrutsch des Bitcoin, der ältesten und weltweit wichtigsten Digitalwährung, auf 30 066 US-Dollar am Mittwoch, erholte sich der Kurs am Donnerstag wieder. Die zweitgrößte Digitalwährung Ether geriet noch stärker unter Druck. ...