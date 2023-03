Wer von Ulm Richtung Bodensee auf der B30 unterwegs ist, wird kaum vermuten, dass das oberschwäbische Laupheim einen wichtigen Punkt in der weltweiten Biotech-Landschaft darstellt. Doch in der Stadt mit 22 000 Einwohnern wird wie an nur wenigen Orten in der Welt die Zukunft der Medizin vorangetri...