Auto Autofirmen pilgern auf die Alb

Pfronstetten / Thomas Veitinger

Manche Geschichten sind schnell erzählt. Diese hier nicht, sie hat einen traurigen Anfang, einen schönen Mittelteil und einen überraschenden Schluss. Alles beginnt auf einem trostlosen Autobahnparkplatz. Es regnet. Roland Arnold beobachtet, wie eine Frau versucht, ihren querschnittsgelähmten Mann in ein Auto zu hieven. Arnold hat keine schönen Jahre hinter sich. Vater und Mutter sind tot, er wird Kfz-Mechaniker, zieht in einer schmucklosen Garage einen Ein-Mann-Reifenhandel hoch und fährt nebenher als Mähdrescher-Fahrer durch Deutschland.

„Es war hart“, erinnert er sich. Doch das Leben hat Arnold nicht hart gemacht. Er hilft der Frau auf dem Parkplatz: „Am Ende waren wir alle drei patschnass.“ Die gute Tat wird zum Schlüsselerlebnis seines Lebens. Er baut einen Chrysler Voyager um, in dem Rollstuhlfahrer direkt hinters Lenkrad rollen und das Fahrzeug steuern können.

2005, acht Jahre nach dem Erlebnis auf dem Parkplatz, gründet Arnold die Paravan GmbH und beschäftigt bereits 70 Mitarbeiter. Spott und Skepsis verschwinden langsam. Etwa beim alten Bürgermeister, der nur den Kopf darüber schüttelt, dass Arnold ausgerechnet im von Stuttgart 70 Kilometer entfernten Pfronstetten-Aichelau mit seinen 270 Einwohnern Behinderten-Fahrzeuge bauen will – bei einem Rollstuhlfahrer in der Gemeinde.

Doch Anrolds Ideen werden ausgezeichnet, mit dem Französischen Innovationspreis beispielsweise auf der Pariser Messe Autonomic. Vor allem aber kommen Menschen mit Einschränkungen selbst aus England, Israel und Australien auf die Schwäbische Alb, um ihr umgebautes Auto abzuholen. Ihre Reaktionen sind oft tränenreich. „Viele Behinderte glaubten, nie mehr mobil zu sein, nie wieder Auto fahren zu können“, sagt Arnold. Ein Helfersyndrom habe er zwar nicht. Aber die Freude seiner Kunden über wieder erlangte Mobilität mache auch ihn glücklich.

2000 bis 40 000 € kostet so ein Umbau. In bis zu 250 Arbeitsstunden werden Heckeinstiege, Rollstuhlrampen, Spezialsitze, Rollstuhlbefestigungen, Kopf- und Rückenstützsysteme ein – je nach Behinderung. Auf einem Touchscreen stehen dem Fahrer etwa wie bei einem Handybildschirm „Hupe“, „Warnblinklicht“ und „Blinker“ zur Verfügung. Selbst Menschen mit kurzen Armen und drei kleineren Fingern können ein Auto bewegen. Sprachsteuerung ist möglich. Die Technik wird über die Jahre besser, die verliehenen Preise spektakulärer. Zum „Deutschen Handwerkspreis“, der höchste Auszeichnung für mittelständische Unternehmen bundesweit, gratuliert Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr Kunden, ein wachsendes Unternehmen, ein selbst entwickelter Elektro-Rollstuhl und das mit dem oberschwäbischen Reisemobilhersteller Hymer AG gebaute behindertengerechte Reisemobil „Paravano“ folgen. Samuel Koch, der durch seinen schweren Unfall bei der TV-Sendung „Wetten dass...?“ bekannt ist, nimmt in einem Paravan-Fahrzeug Platz. Hier könnte die Erfolgsgeschichte vom Tüftler von der Alb zum erfolgreichen international agierenden Unternehmer enden –- aber möglicherweise beginnt sie da erst.

Denn eine Erfindung von Paravan ist die Steuerung des Autos ohne übliche mechanische Verbindung. Steuern, Bremsen, Beschleunigen lässt sich mit einem kleinen Joystick, wie bei Computerspielen. Und das mehrfach abgesichert: Fällt die Steuerung aus, gibt es immer noch zwei Sicherungen. Das alles erfüllt Sicherheitsnormen, erhält als einziges System seiner Art weltweite Straßenzulassungen und ist auf vielen hunderten Millionen Straßenkilometern unfallfrei von tausenden Kunden erprobt worden.

„Eine Technik“, glaubt Arnold, „die die gesamte Autoindustrie revolutionieren wird.“ Selbstfahrende Autos kommen ohne diese elektrische Steuerung künftig nicht aus, ist der 52-Jährige überzeugt. Fällt die heutige Lenksäule unter dem Lenkrad weg, kann der Innenraum eines Autos ganz anders gestaltet werden. Anbieter wie der E-Auto-Hersteller Tesla hätten dagegen keine abgesicherten Systeme: „Wenn die Lenkung ausfällt, kann es zum Unfall kommen.“

Viele namhaften Fahrzeug- und Zubehör-Unternehmen lassen sich überzeugen und sind Kunde von Paravan. Zukunftsautos, die noch nicht in Serie produziert werden, enthalten oft Paravans Technik „Space Drive“. Der Befestigungs- und Montage-Hersteller Würth aus Künzelsau steigt bei Paravan ein, verabschiedet sich aber wieder, die Gründe für die Trennung bleiben im Dunklen. Der große Auto-Zulieferer Schaeffler gründet mit den Pfronstettener das Joint Venture Schaefffler Paravan Technolgie GmbH und hält 90 Prozent daran – wieviel Geld auf die Alb fließen, bleibt geheim. Gleichzeitig übernehmen die Herzogenauracher 25 Prozent an dem Mittelständler selbst. „Mit der Technik, die Herr Arnold entwickelt hat, und der Plattform von Schaeffler haben wir ideale Voraussetzungen dafür, Elektrolenkung serienreif zu machen“, sagt Technik-Vorstand Peter Gutzmer. Erste Produkte könnten im Jahr 2023 auf den Markt kommen.

Schaeffler will durch die Space Drive-Technik den Wandel hin zum Zulieferer zum Mobilitätsanbieter beschleunigen. Dass in dieser Geschichte die Großen der Autoindustrie von einem Kleinen mit seinen 24 Mio. € Umsatz und 180 Mitarbeitern von der Schwäbischen Alb profitieren, findet Arnold nicht überraschend: „Ich hab schon immer gut getüftelt.“