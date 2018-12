Börse Stuttgart „Wir gehen davon aus, dass sich Bitcoin & Co. als Anlageklasse etablieren können“

„Wir gehen davon aus, dass sich Bitcoin & Co. als Anlageklasse etablieren können“

Stuttgart / Alexander Bögelein

Als erster etablierter Börsenbetreiber weltweit bietet die Börse Stuttgart eine Handelsplattform für Kryptowährungen wie den Bitcoin. Ein Gespräch mit Vorstandschef Michael Völter über die Hintergründe der Smartphone App Bison, ein turbulentes Jahr und wie Anleger die Nerven behalten können

Der Bulle steht für Optimisten, der Bär für Pessimisten, was symbolisiert der Bison?

Michael Völter: Bison ist eine Smartphone-App für den Handel mit Kryptowährungen, die eine Tochter der Börse Stuttgart entwickelt. Bison steht für einen unkomplizierten Zugang und einfache Prozesse für Privatkunden, um auf einem seriösen Weg in deutscher Sprache Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Zunächst werden das Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin sein. Bison wird es Kunden ersparen, ihr Geld zu Kryptoplattformen im Ausland zu transferieren, um dort handeln zu können.

Sie sind der erste etablierte Börsenbetreiber weltweit, der sich auf den Handel mit Kryptowährungen einlässt. Warum tun sie das?

Kryptowährungen stoßen weltweit auf großes Interesse bei Anlegern. Viele sehen das Potenzial, dass sich diese als Zahlungsmittel etablieren könnten. Wenn das auf breiter Front geschieht, wäre das ein Durchbruch.

Ist das der einzige Grund?

Nein, wir gehen auch davon aus, dass sich Bitcoin & Co. als Anlageklasse etablieren können. Das sind sie heute noch nicht in vollem Maße, denn es fehlen verlässliche Strukturen. Unsere Aufgabe ist es, Zugang zu dieser neuen Anlageklasse zu schaffen und den Markt mitzugestalten.

Nicht nur die Notenbanken warnen vor den Kryptowährungen.

Das ist auch gut so. Natürlich gibt es Risiken. Keiner sollte später sagen, er sei nicht gewarnt worden. Kryptowährungen sind neu und spekulativ, und ihr Wert schwankt sehr stark. Wir wissen auch nicht, welche der heutigen Kryptowährungen dauerhaft Bestand haben werden. Aber die zugrunde liegende Technologie hat Zukunft.

Geht es angesichts der extremen Kursausschläge dabei seriös zu?

Bei allen neuen Anlageklassen ist zu Beginn die Volatilität hoch. Damit einher geht am Anfang auch mangelnde Transparenz. In dieser Phase befinden wir uns noch. Daher sind Kryptowährungen keine Geldanlage für jedermann. Aber wenn sich etablierte Akteure wie wir nicht darum kümmern, einen sicheren und transparenten Handel aufzusetzen, verändert sich das Umfeld auch nicht. Wir wollen selbst Standards setzen, damit sich Kryptowährungen zu einer stabileren Anlageklasse entwickeln können.

Wie groß ist das Interesse?

Wir wissen, es gibt eine breite Anlegerschaft, die schon heute an ausländischen Handelsplätzen Kryptowährungen kauft. Auch erste Family Offices, also Unternehmen, die sich mit der Verwaltung großer privater Vermögen befassen, legen sich im Rahmen der Diversifizierung Kryptowährungen ins Depot. Momentan sind es noch die Wagemutigen und Risikobereiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen.

Wie sehen Ihre Pläne mit Bison aus?

Bison soll den Handel mit Kryptowährungen einfacher und sicherer machen – immer unter der Annahme, dass der Anleger die Volatilität und die Risiken der Anlageklasse in Kauf nimmt. Wir streben einen signifikanten Marktanteil im Handel mit Kryptowährungen an. Nach der gerade anlaufenden Beta-Phase startet Bison wohl Ende Januar in Deutschland. Danach wollen wir das Angebot schrittweise auf weitere EU-Länder ausdehnen.

Für wen ist ein solches Investment sinnvoll?

Für Menschen, die an den Erfolg von Kryptowährungen glauben; die meinen, dass sich die Volatilität beherrschen lässt und der Wert steigen wird. Aber eines muss klar sein: Ein solches Investment sollte immer nur eine kleine Beimischung in einem ausgewogenen Anlageportfolio sein. Niemand sollte hier einen Großteil seines Vermögens investieren.

Manche könnten meinen, auf Pump mit Bitcoin schnell reich zu werden.

Kreditfinanzierte Kapitalanlage ist in keiner Anlageklasse zu empfehlen. Das macht man grundsätzlich nicht.

Themenwechsel: Wie beschreiben Sie das Börsenjahr 2018?

Das war spannend, weil sehr viele politische und wirtschaftliche Ereignisse auf die Finanzmärkte eingewirkt haben. Im Januar hatten wir ein Allzeithoch im Dax, dann kam der Zollstreit zwischen den USA und China auf, die Währungskrise in der Türkei, der Brexit, später der Haushaltsstreit mit Italien. Das alles bewirkte, dass die Märkte 2018 wesentlich volatiler wurden, als wir das in den vergangenen Jahren kannten.

Der Dax hat 18 Prozent verloren.

Das ist eine Zäsur – aber wir sind damit wieder im ganz normalen Modus. Kurse, die wie in den Vorjahren fast immer nur nach oben gehen, wirken künstlich. Das natürliche Gleichgewicht der Märkte ist durch die lockere Geldpolitik der Notenbanken verzerrt.

Die Deutschen gelten als Aktienmuffel. Hat das märchenhafte Börsenjahr 2017 daran etwas verändert?

Nachdem die Aktienmärkte einige Jahre hintereinander stark angestiegen waren, hat 2017 auch die Zahl der Aktienbesitzer zugenommen. Das freut mich einerseits. Auf der anderen Seite erfüllt es mich mit Sorge. Die neuen Aktienanleger könnten sich nach dem Rückgang 2018 wieder von der Börse abkehren. Dieses Muster gab es schon früher: Viele Privatanleger sind spät bei hohen Kursständen eingestiegen, mussten Verluste hinnehmen und wendeten sich schließlich ab.

Was raten Sie Verbrauchern?

Aktien sind eine Sachanlage und eine langfristige Angelegenheit. Für den Normalbürger sollte Kapitalanlage die schönste Nebensache der Welt sein. Er sollte sein Investment breit streuen, über verschiedene Branchen, Länder und Anlageklassen hinweg. Wertpapiere bieten dafür vielfältige Möglichkeiten.

Wie sollten Anleger reagieren, wenn die Kurse abrutschen?

Man sollte nur so viel Geld an der Börse anlegen, dass man bei Rückschlägen investiert bleiben kann. Wenn man ein sorgfältig ausbalanciertes Portfolio hat, kann man eine Krise aussitzen, auch wenn es zeitweise zweistellig nach unten geht. Langfristig kamen die Kurse noch immer zurück, auch wenn man manchmal länger darauf warten musste. Ich halte eine Strategie des kurzfristigen Ein- und Aussteigens nicht für sinnvoll.

Warum?

Die Höhe des Aktienertrages auf Dauer wird von wenigen Börsentagen im Jahr bestimmt. Das heißt für Anleger: Sie müssen an den zehn besten Tagen des Jahres investiert sein, sonst geht ein Kursaufschwung weitgehend an ihnen vorbei.