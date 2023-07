Wer Krimis liebt, der kommt an Stieg Larssons Büchern nicht vorbei. Der 2004 verstorbene Autor wurde dank seiner Millennium-Trilogie weltweit bekannt. 10 Millionen Mal verkaufte sich die Saga bereits in Deutschland. Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass ein neuer Teil dieser Krimi-Reihe geplant wird – und in wenigen Wochen nach Deutschland kommt.

Schwedische Presse lobt „Verderben“

Die schwedische Autorin Karin Smirnoff setzt Stieg Larssons Millennium-Reihe fort. Im August 2022 erschien in ihrer Heimat der erste Teil ihrer geplanten Trilogie. Der Titel: „Verderben“. In ihrem Nr. 1-Bestseller greift Smirnoff die Themen auf, die Stieg Larsson einst wichtig waren. „Frauen, die sich gegen Gewalt von Männern wehren, waren der Ausgangspunkt von Larssons Trilogie. Smirnoff beweist, dass sie die richtige Autorin für dieses Thema ist“, lobt die schwedische Zeitung „Skånska Dagbladet“.

„Verderben“ von Karin Smirnoff erscheint am 23. August 2023 in Deutschland.

© Foto: Heyne Verlag / Penguin Random House

„Verderben“: Das erwartet die Leser

In dem Roman „Verderben“ geht es um den Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist. Dieser reist von Stockholm in den hohen Norden zur Hochzeit seiner Tochter. Im Zug erfährt er von Entwicklungen, die ihn neugierig machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur selben Zeit begibt sich auch Lisbeth Salander nach Nordschweden, um ihre Nichte kennenzulernen. Nach Jahren treffen Salander und Blomkvist wieder aufeinander und befinden sich bald im Auge eines Sturms.

Karin Smirnoffs Roman kommt am 23. August nach Deutschland

„Verderben“ kommt ein Jahr nach Erscheinen in Schweden bald auch nach Deutschland. Der übersetzte Roman von Karin Smirnoff ist ab dem 23. August 2023 hierzulande erhältlich. Der übersetzte Roman von Karin Smirnoff ist ab demhierzulande erhältlich. Amazon bietet den Krimi ab 18 Euro an.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.