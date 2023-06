Trauer in den USA: Der Schauspieler Treat Williams, bekannt aus „Hair“ und „Everwood“, ist am Montagmorgen bei einem Unfall im US-Bundesstaat Vermont ums Leben gekommen.

Treat Williams ist tot: Details zum Unfall bekannt

sei dabei mit dem Motorrad des von Treat Williams kollidiert. Das berichtet unter anderem Der 71-Jährige soll schwere Verletzungen erlitten haben. Im Krankenhaus sei er wenig später für tot erklärt worden. Nach Angaben der Polizei sei ein Geländewagen nach links in die Einfahrt eines Parkplatzes eingebogen undDas berichtet unter anderem „Bild“ . Der Schauspieler sei daraufhin vom Motorrad geschleudert worden, heißt es.Im Krankenhaus sei er wenig später für tot erklärt worden.

Woher kennt man Treat Williams?

Treat Williams feierte 1979 in der Musical-Verfilmung „Hair“ seinen großen Durchbruch. Dort spielte er die Hauptrolle als Hippie George Berger. Weitere Filme und Serien, in denen Williams mitgewirkt hat, waren unter anderem „Es war einmal in Amerika“ (1984), „Everwood“ (2002 – 2006) und „127 Hours“ (2010). Treat Williams war ab 1988 mit Pam Van Sant verheiratet. Er hinterlässt zwei Kinder.