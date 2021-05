Die größte Wrestling-Show des Jahres „WWE WrestleMania 37“ ist vorüber. Mit „WWE WrestleMania Backlash“ steht allerdings schon das nächste Wrestling-Highlight 2021 in den Startlöchern. Die Großveranstaltung startet am 16.05.2021 in Tempa, Florida und verspricht mit einer hochkarätigen Match-Card viele spannende Rückkämpfe von „WrestleMania 37“. WWE Champion Bobby Lashley bekommt es nicht nur mit Herausforderer Drew McIntyre zu tun, sondern muss seinen Titel auch gegen Braun Strowman verteidigen, der nach seinem WrestleMania-Sieg gegen Shane McMahon ins Programm um den WWE-Title befördert wird.

Welche weiteren Matches stehen auf der Match-Card von „WWE WrestleMania Backlash 2021“? Wann findet das Event statt? Wer überträgt die Wrestling-Show live im TV und Stream?

Alle Infos zu „WWE WrestleMania Backlash 2021“ im Überblick.

WWE WrestleMania Backlash 2021: Termine, Datum und Uhrzeit

„WWE WrestleMania Backlash 2021“ findet in diesem Jahr in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16.05.2021 auf 17.05.2021 statt. Austragungsort wird das Yuengling Center der University of South Florida in Tempa sein. Virtuelle Fans werden die Locatin zum WWE Thunderdome machen.

Da die Veranstaltung in den USA stattfindet, müssen Fans die Zeitverschiebung beachten. Nach deutscher Uhrzeit beginnt „WWE Backlash“ um 1:00 Uhr in der Nacht. Um 00:00 Uhr startet die Kickoff-Pre-Show.

Datum: Sonntag, 16. Mai 2021

Startzeit nach deutscher Uhrzeit: In der Nacht auf Montag, 17. Mai um 01:00 Uhr

Kick-off-Pre-Show: 00:00 Uhr (MEZ)

TV-Übertragung: Wer überträgt WWE Backlash 2021 live im TV und Stream?

„WWE WrestleMania Backlash 2021“ wird lediglich auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

live im offiziellen WWE Network-Livestream übetragen. Zudem wird nach dem Event die Wiederholung der Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung von WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist.

Sky wird die Show nicht mehr im deutschen Fernsehen übertragen. Auch sonst läuft „WWE Backlash 2021“ nicht im deutschen TV.

WWE WrestleMania Backlash 2021: Match-Card und Matches

Drei Matches stehen bereits fest, weitere werden noch hinzukommen. Das ist die Match Card von „WWE Wrestlemania Backlash 2021“:

WWE Championship

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre vs. Braun Strowman

© Foto: WWE

WWE SmackDown Women's Championship

Bianca Belair (c) vs. Bayley

© Foto: WWE

WWE RAW Women's Championship

Rhea Ripley (c) vs. Asuka vs. Charlotte Flair