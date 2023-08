Am Samstag, den 5. August 2023, findet der 36. WWE Summerslam statt, die größte Wrestling-Veranstaltung dieses Sommers. Neben dem Royal Rumble, WrestleMania und Survivor Series gehört der Summerslam zu den vier klassischen Mega-Events der WWE. Ein besonderes Highlight der Summerslam Matchcard ist das Duell zwischen Roman Reigns und Jey Uso um die Undisputed WWE Universal Championship und den Titel des Tribal Chiefs, das die Fans begeistern wird.

Datum und Uhrzeit – Wann findet der WWE Summerslam 2023 statt?

Wann findet der WWE Summerslam 2023 statt? Welche weiteren Matches stehen auf der Match Card ?

stehen auf der ? Wo wird die größte Wrestling-Show des Sommers live im TV und Stream übertragen?

und übertragen? Alle Infos zu WWE Summerslam 2023 bekommt ihr hier.

WWE Summerslam 2023: Uhrzeit, Termin und Location

Der WWE Summerslam findet am Samstag, den 5. August 2023, um 19.30 Uhr Ortszeit statt. Das Mega-Event steigt im Ford Field in Detroit, Michigan. Es ist der erste SummerSlam in Michigan seit 1993 und die erste Veranstaltung in Ford Field seit WrestleMania 23 im Jahr 2007.

Da die Veranstaltung in den USA stattfindet, müssen deutsche Fans die Zeitverschiebung beachten. Nach deutscher Uhrzeit beginnt der WWE Summerslam um 1:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Um 0:30 Uhr, also eine Stunde vor dem Start, beginnt die Kickoff-Pre-Show.

Alle Infos zum WWE Summerslam 2023:

Datum: Samstag, 5. August 2023

Samstag, 5. August 2023 Startzeit nach deutscher Uhrzeit: In der Nacht auf Sonntag, 6. August um 1:30 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, 6. August um 1:30 Uhr Kick-off-Pre-Show: 0:30 Uhr (MEZ)

0:30 Uhr (MEZ) Location: Ford Field in Detroit, Michigan (USA)

Beim letztjährigen Summerslam bekamen die Zuschauer in Nashville eine spektakuläre Show geboten. Auch in diesem Jahr wird es wieder richtig zur Sache gehen.

© Foto: WWE

Summerslam 2023 live: Wer zeigt das Mega-Event im TV und Stream?

Der WWE Summerslam 2023 wird lediglich auf dem Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst WWE Network übertragen. Die WWE wird die Show dort live im offiziellen WWE Network-Livestream übertragen. Zudem wird nach dem Event die Wiederholung der Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung von WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Ein Abonnement für WWE Network kostet aktuell 9,99 US-Dollar im Monat. Alle Shows und PPV-Events sind Teil des Abos.

Die Kickoff-Show zum Summerslam 2023 wird dagegen kostenlos auf YouTube zu sehen sein.

WWE Summerslam 2023: Diese Matches stehen auf der Match-Card

Das ist die aktuelle Match Card von WWE Summerslam 2023: