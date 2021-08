Mit WWE Summerslam 2021 steht die größte Wrestling-Veranstaltung des Sommers kurz bevor. In der Nacht von Samstag auf Sonntag startet die Show in Deutschland und die WWE plant ein Mega-Spektakel: Nachdem der eigentliche Jahreshöhepunkt WrestleMania 37 zwar mit Fans, aber noch unter einigen Corona-Einschränkungen stattfand, sollen beim WWE Summerslam nun bis zu 72.000 Fans dabei sein. Zusätzlich ist es das erste Mal überhaupt, dass der Summerslam in einem Football-Stadion ausgetragen wird.

Doch das große Highlight des Abends ist natürlich das Comeback von Wrestling-Legende John Cena. Im Kampf der Giganten steigt er gegen Roman Reigns um den Universal-Titel in den Ring.

Datum und Uhrzeit – Wann findet der WWE Summerslam 2021 statt?

Wann findet der WWE Summerslam 2021 statt? Welche weiteren Matches stehen auf der Match Card ?

stehen auf der ? Wo wird die größte Wrestling-Show des Sommers live im TV und Stream übertragen?

und übertragen? Alle Infos zu WWE Summerslam 2021 bekommt ihr hier.

WWE Summerslam 2021: Datum, Uhrzeit, Termin und Location

Der PPV für WWE Summerslam 2021 findet in den USA nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern am Samstagabend statt. Für deutsche Fans bedeutet das, dass der SummerSlam in der deutlich arbeiterfreundlicheren Nacht von Samstag, 21.08.2021, auf Sonntag, 22.08.2021, in Deutschland ausgestrahlt wird. Austragungsort und Location der Show wird das Allegiant Stadion in Las Vegas sein. Bis zu 72.000 Fans werden dort erwartet.

Da die Veranstaltung in den USA stattfindet, müssen Fans die Zeitverschiebung beachten. Nach deutscher Uhrzeit beginnt der WWE Summerslam um 2:00 Uhr in der Nacht. Um 01:00 Uhr, also eine Stunde vor dem Start, beginnt die Kickoff-Pre-Show.

Datum: Samstag, 21. August 2021

Samstag, 21. August 2021 Startzeit nach deutscher Uhrzeit: In der Nacht auf Sonntag, 22. August um 02:00 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, 22. August um 02:00 Uhr Kick-off-Pre-Show: 01:00 Uhr (MEZ)

01:00 Uhr (MEZ) Location: Allegiant Stadion in Las Vegas

TV-Übertragung: Wer überträgt WWE Summerslam 2021 live im TV und Stream?

WWE Summerslam 2021 wird lediglich auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

live im offiziellen Wiederholung der Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung von WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist. Die WWE wird die Show dortim offiziellen WWE Network-Livestream übetragen. Zudem wird nach dem Event dieder Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung vonmuss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist.

Sky wird die Show nicht mehr im deutschen Fernsehen übertragen. Auch sonst läuft WWE Summerslam nicht im deutschen TV.

WWE Summerslam 2021: Match Card, Matches und Comeback von John Cena

Zehn Matches stehen bereits fest (Änderungen und neue Matches sind möglich). Das ist die aktuelle Match Card von WWE Summerslam 2021:

WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) vs. John Cena

WWE Championship

Bobby Lashley (c) vs. Goldberg

WWE SmackDown Women's Championship

Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

WWE RAW Women's Championship (Triple Threat Match)

Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

WWE United States Championship

Sheamus (c) vs. Damian Priest

WWE SmackDown Tag Team Championship

The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. The Mysterios (Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio)

WWE RAW Tag Team Championship

AJ Styles & Omos (c) vs. Randy Orton & Riddle

Singles Match

Edge vs. Seth Rollins

Singles Match

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

Singles Match