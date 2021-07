Mit „WWE Money in the Bank“ 2021 steht das nächste große Wrestling-Highlight bevor. Das Event findet an diesem Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Dickies Arena im texanischen Fort Worth statt.

Besonders spannend werden auch in diesem Jahr wieder die sogenannten „Leiter-Matches“. Hierbei kämpfen jeweils acht Männer und acht Frauen um einen Koffer, der einen Vertrag enthält. Dieser berechtigt den Gewinner in den nächsten zwölf Monaten zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein Titel-Match um einen der World-Titel der WWE zu fordern.

Zusätzlich können sich Wrestling-Fans auf eine ganze Reihe weiterer hochkarätiger Matches freuen.

Datum und Uhrzeit – Wann findet „WWE Money in the Bank“ 2021 statt?

– Wann findet „WWE Money in the Bank“ 2021 statt? Welche Matches stehen auf der Match Card von „WWE Money in the Bank“ 2021?

stehen auf der Match Card von „WWE Money in the Bank“ 2021? Wer sind die Teilnehmer bei „Money in the Bank“?

bei „Money in the Bank“? Wo wird das Wrestling-Event live im TV oder Stream übertragen?

Alle Infos zu „WWE Money in the Bank“ 2021 bekommt ihr hier.

WWE Money in the Bank 2021: Termin, Datum, Uhrzeit, Ort

Das Wrestling-Event „WWE Money in the Bank“ startet in diesem Jahr in der Nacht von Samstag, den 17. Juli 2021 auf Sonntag, den 18. Juli 2021. Stattfinden wird die Show in der Dickies Arena in Fort Worth. Die im US-Bundestaat Texas gelegene Mehrzweckhalle fasst 14.000 Plätze.

Alle Infos zu Datum und Ort im Überblick:

Datum: Sonntag, 18.07.2021

Sonntag, 18.07.2021 Deutsche Uhrzeit: 02:00 Uhr

02:00 Uhr Ort: Fort Worth, Texas

Fort Worth, Texas Location: Dickies Arena

Money in the Bank 2021: Übertragung im Livestream auf WWE Network

„Money in the Bank“ 2021 wird lediglich auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

live im offiziellen WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist. Die WWE wird die Show als Pay-per-Viewim offiziellen WWE Network-Livestream zeigen. Deutsche Fans können „Money in the Bank“ mit deutschen Kommentar verfolgen. Zudem wird nach dem Event die Wiederholung der Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung vonmuss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist.

WWE Money in the Bank 2021 – Match Card und Teilnehmer: Diese Matches stehen fest

Sechs Matches stehen bislang fest. Das ist die Match Card für „WWE Money in the Bank“ 2021:

WWE Championship

Bobby Lashley (c) vs. Kofi Kingston

WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) vs. Edge

WWE Raw Women's Championship

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair:

WWE Men's Money in the Bank Ladder Match

Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Drew McIntyre vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

WWE Women's Money in the Bank Ladder Match

Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikki Cross vs. Liv Morgan vs. Zelina Vega vs. Natalya vs. Tamina

WWE RAW Tag Team Championship