Neben den spannenden Kämpfen in beliebten Wrestling-Formaten wie „Smackdown“ zeigt der Sender Pro7 Maxx bald auch eine Doku-Reihe im TV und Stream. Die neuen Serien „Biography: WWE Legends“ und „Die WWE-Schatzjäger“ gehen im Februar 2022 an den Start. In „Legends“ werden die größten WWE Legenden samt Karriere und Privatleben unter die Lupe genommen. Bei den „Schatzjägern“ macht sich der ehemalige Wrestler und Sammler AJ Francis mit den Wrestling-Legenden auf die Suche nach verloren geglaubten Erinnerungsstücken, um sie zurück ins WWE-Archiv zu bringen.

Wann starten die neuen Serien auf Pro7 Maxx ?

? Welche WWE-Legenden treten auf?

Sendetermine und Wrestler – alle Infos zu „WWE-Legends“ und „WWE-Schatzjäger“ findet ihr im Artikel.

WWE-Legends Sendetermine: Start der neuen Serie auf Pro7 Maxx

Die Serie „Biography: WWE Legends“ startet am 10.02.2022 auf Pro7 Maxx. Sendezeit ist um 20:15 Uhr im TV. Hier findet ihr die genauen Sendetermine mit Datum und Uhrzeit in der Liste:

WWE Legends: „Macho Man“ Randy Savage – 10.02.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: Ultimate Warrior – 17.02.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: „Rowdy“ Roddy Piper – 24.02.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: Bret „Hitman“ Hart – 03.03.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: Shawan Michaels – 10.03.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: Stone Cold Steve Austin – 17.03.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: Mick Foley – 24.03.2022, 20.15 Uhr

WWE Legends: Booker T – 31.03.2022, 20.15 Uhr

Sendetermine für „WWE-Schatzjäger“ auf Pro7 Maxx

Ab 20.15 Uhr läuft im TV zunächst „Biography: WWE Legends“. Direkt im Anschluss wird dann „Die WWE-Schatzjäger“ gezeigt. Hier sind die genauen Sendetermine:

WWE-Schatzjäger: Andre The Giant – 10.02.2022, 21.55 Uhr

WWE-Schatzjäger: Ric Flair – 17.02.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: Sgt. Slaughter / The Iron Sheik – 24.02.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: Jake „The Snake“ Roberts – 24.02.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: Jerry „The King“ Lawler – 03.03.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: Brutus „The Barber“ Beefcake / Greg „The Hammer“ Valentine – 10.03.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: The Undertaker / Kane – 17.03.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: Mick Foley – 24.03.2022, 22.00 Uhr

WWE-Schatzjäger: Booker T – 31.03.2022, 22.00 Uhr

WWE Legends: Welche Wrestler sind dabei?

„Die Helden einer ganzen Generation“ sind in der Doku-Reihe WWE Legends auf Pro7 Maxx zu sehen, schreibt der Sender unter dem Trailer zur Sendung. Folgende Wrestler sind zu sehen:

„Macho Man“ Randy Savage

Ultimate Warrior

„Rowdy“ Roddy Piper

Bret „Hitman“ Hart

Shawan Michaels

Stone Cold Steve Austin

Mick Foley

Booker T

Youtube Trailer: Pro7 MAXX | WWE LEGENDS

Biography: WWE Legends und Schatzjäger: Folgen im Stream bei Pro7 Maxx

Auf Pro7 Maxx lassen sich sowohl „Biography: WWE Legends“ als auch „Die WWE-Schatzjäger“ nachträglich im Stream anschauen.