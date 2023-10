Wrestling-Fans aufgepasst! Heute startet mit WWE Fastlane 2023 das nächste große Wrestling-Event in diesem Jahr. Mit dabei sind wieder zahlreiche WWE-Superstars, die den Wrestlingfans in Indianapolis ordentlich einheizen werden. Wrestler wie Seth „Freakin'“ Rollins, Bobby Lashley und Co. versprechen einige spektakuläre Matches bei WWE Fastlane 2023.

Datum, Match Card und Übertragung – Alle Infos zu WWE Fastlane 2023 im Überblick.

WWE Fastlane 2023 heute: Termine, Datum, Uhrzeit, Ort

WWE Fastlane wird am Samstag, den 7. Oktober 2023, im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, Indiana, stattfinden. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Mega-Show nach deutscher Zeit in der Nacht von Freitag (6. Oktober) auf Samstag (7. Oktober) um 1 Uhr mit der Kick-off-Show. Eine Stunde später geht es dann so richtig los, wenn sich die besten Wrestler der Welt gegenüberstehen.

Dies ist das erste WWE Premium Live Event, das seit September 2016 in Indianapolis stattfindet.

Alle Infos zu Datum und Ort im Überblick:

Datum: 07. Oktober 2023

07. Oktober 2023 Uhrzeit: 01:00 Uhr

01:00 Uhr Stadion: Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, Indiana

Fastlane 2023: Übertragung im Livestream auf WWE Network

Fastlane 2023 wird lediglich auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

live im offiziellen WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Einen Probemonat wie früher gibt es nicht mehr, dafür kann man aber bereits mit dem Gratis-Account bei einigen WWE-Sendungen im Stream einschalten. Für das volle Programm inklusive der Live-Großveranstaltungen ist hingegen ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Die WWE wird die Show dortim offiziellen WWE Network-Livestream zeigen. Zudem wird nach dem Event die Wiederholung der Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung vonmuss ein Abonnement abgeschlossen werden. Einenwie früher gibt es nicht mehr, dafür kann man aber bereits mit dem Gratis-Account bei einigen WWE-Sendungen im Stream einschalten. Für das volle Programm inklusive der Live-Großveranstaltungen ist hingegen ein kostenpflichtiger Zugang notwendig.

WWE Fastlane 2023 Match Card: Diese Matches stehen fest

Das ist die Match Card für Fastlane 2023: