Am heutigen Freitag, 08.04.2022, empfangen die Würzburger Kickers den 1. FC Kaiserslautern am 33. Spieltag in der 3 Liga. Mit dem FCK stehen die Kickers vor einer schweren Aufgabe. Die Würzburger Kickers stehen aktuell nur auf Platz 18, während Kaiserslautern mit 33 Punkten den zweiten Rang belegt. Endet das Spiel so eindeutig, wie die Tabelle vermuten lässt?

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Kaiserslautern live im TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung Würzburg vs. FCK am 33. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Würzburg gegen Kaiserslautern Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 3. Liga zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Freitag, den 08.04.2022, um 19:00 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga hier im Überblick:

Würzburg – Kaiserslautern: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Das Partie der 3. Liga Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern wird am Freitag, 08.04.2022, nicht im Free-TV übertragen. Das Spiel ist ausschließlich live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zu sehen.

Würzburg – FCK: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der 3. Liga?

Die Begegnung zwischen Würzburg und dem FCK in der 3. Liga kann beim Pay-TV-Anbieter der Telekom Magenta Sport verfolgt werden. Mit einem kostenpflichtigen Abo können die Fans das Spiel sowohl online im Live-Stream als auch über Smart-TV sehen. Einen kostenlosen Live-Stream gibt es nicht.

1. FC Kaiserlautern gegen Würzburger Kickers: Voraussichtliche Aufstellung

Die voraussichtliche Ausstellung am Freitag, 08.04.2022, um 19:00 Uhr: