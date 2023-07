Der aktuell stattfindende Porsche Tennis Grand Prix vom 17. bis 23. April 2023 ist eines der ersten großen Sandplatzturniere der Saison. Die mit neun Top-Ten-Spielerinnen stark besetzte 46. Auflage des Turniers in Stuttgart dürfte zum ersten Fingerzeig für Iga Swiatek und Co. werden. Die deutschen Damen sind mittlerweile bereits ausgeschieden.

Übertragung des Porsche Tennis Grand Prix im TV und Stream

Das Tennis-Turnier in Stuttgart wird täglich live auf Eurosport im Free-TV zu sehen sein. Am Samstag startet die Übertragung der Halbfinalspiele um 14:00 Uhr. Das Finale am Sonntag wird ab 13:00 Uhr live übertragen.

Auch per Livestream kann das Turnier mit einem entsprechenden Abonnement verfolgt werden. Auf dem Tennis Channel und dem Porsche Tennis TV können die Spiele geschaut werden. Für den Tennis Channel ist ein Abo nötig. Der Pay-TV Anbieter überträgt ab Montag alle Partien im Einzel und Doppel.

Tennis in Stuttgart: Spielplan im Halbfinale heute am 22.4.2023

Das ist der Spielplan im Halbfinale beim WTA-Turnier in Stuttgart am 21.04.2023:

14:00 Uhr: Potapova - Sabalenka

16:00 Uhr: Swiatek - Jabeur

Iga Swiatek aus Polen gewann den Porsche Tennis Grand Prix 2022.

© Foto: Tom Weller/dpa

Tennis in Stuttgart: Termine und Preisgeld für den Porsche Tennis Grand Prix 2023

Der Porsche Tennis Grand Prix wird traditionell im April ausgetragen. 28 Teilnehmerinnen starteten in das Sandplatz-Turnier.

Die Informationen zum WTA 500-Turnier in Stuttgart im Überblick:

Turnier : Porsche Tennis Grand Prix

: Porsche Tennis Grand Prix Kategorie : WTA 500

: WTA 500 Beginn : 17. April 2023

: 17. April 2023 Ende : 23. April 2023

: 23. April 2023 Ort : Stuttgart (Deutschland)

: Stuttgart (Deutschland) Belag : Sand

: Sand Preisgeld: Insgesamt 731.000 US-Dollar, die Siegerin bekommt einen Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo

Niemeier scheidet aus – auch Maria verpasst Viertelfinale

Für Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist das WTA-Turnier in Stuttgart nach dem Achtelfinale vorbei. Die 35-Jährige unterlag bei dem Sandplatzturnier am Donnerstag der favorisierten Französin Carolina Garcia (Nr. 4) 6:7 (5:7), 4:6. Nach 1:40 Stunden verwandelte die US-Open-Halbfinalistin ihren ersten Matchball.

Jule Niemeier hat den Schwung des Erfolgs mit den deutschen Tennis-Frauen nicht auf die Tour mitnehmen können. Die 23 Jahre alte Hoffnungsträgerin aus Dortmund unterlag in Stuttgart in der ersten Runde der Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan 5:7, 3:6. Für Niemeier, die sich im vergangenen Jahr in den Vordergrund gespielt hatte, endete damit ihr sechstes WTA-Turnier in Serie nach ihrem Auftaktmatch.