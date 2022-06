Vom 19. bis 25. Juni 2022 können sich Tennis-Fans auf spannende Matches beim WTA-Turnier Bad Homburg Open freuen. Das Wimbledon-Vorbereitungsturnier auf der Anlage des Tennis-Clubs Bad Homburg verspricht absolutes Damentennis der Weltklasse mit vielen prominenten Namen. Gleich fünf Grand-Slam- und zwei Olympia-Siegerinnen werden bei dem Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 an den Start gehen. Neben Angelique Kerber und Simona Halep werden weitere Stars in Bad Homburg antreten.

Spielplan, TV-Übertragung, Preisgeld und Teilnehmer– Alle Infos zum WTA-Turnier in Bad Homburg 2022 im Überblick.

WTA Bad Homburg 2022: Spielplan, Termine und Uhrzeit des Tennis-Turniers

Nach der Qualifikation für das Turnier begann der WTA-Wettbewerb in Bad Homburg so richtig am Sonntag, den 19.6.2022. Das Turnier geht fast eine ganze Woche. Von Sonntag bis Freitag beginnen die Matches täglich um 11.00 Uhr. Am Samstag, 25. Juni, startet dann das Doppel-Finale um 13:30 Uhr – das Einzelfinale ist auf 14:45 Uhr angesetzt. Spielstätte des Turniers ist der Bad Homburger Tennis-Club im Kurpark.

Übersicht vom Center Court in Bad Homburg.

© Foto: dpa

WTA-Turnier in Bad Homburg 2022 live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Vom Tennisturnier in Bad Homburg wird es Livebilder im Free-TV geben. Das Turnier wird vom Sender Eurosport übertragen. Von Montag bis Donnerstag wird Eurosport 1 ab etwa 16:30 Uhr live aus Bad Homburg übertragen. Zudem werden die Halbfinal-Spiele im Einzel am Freitag ab 14 Uhr übertragen. Das Finale am Samstag wird ab 13:00 Uhr live auf Eurosport zu sehen sein.

Bad Homburg Open im Livestream: So seht ihr das Tennis-Turnier online

Parallel zur Übertragung im TV bietet Eurosport im Eurosport Player einen Livestream vom Turnier in Bad Homburg an. Empfangen werden kann der Eurosport Player auch bei Joyn PLUS+ für 6,99 Euro pro Monat.

WTA-Turnier in Bad Homburg: Teilnehmerinnen und Preisgeld

Beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg kämpfen unter anderem Angelique Kerber, Simona Halep, Belinda Bencic, Sabine Lisicki und Bianca Andreescu um den Sieg. Von den fünf deutschen Hauptfeld-Teilnehmerinnen war Lokalmatadorin Andrea Petkovic bereits am Sonntag ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen die Weltranglisten-Zwölfte Darja Kassatkina aus Russland deutlich mit 1:6, 2:6 bei dem mit rund 240 000 Euro dotierten Rasen-Tennisturnier.