Donnerstagabend ist Krimi-Abend im Ersten. Dieses Mal steht ein „Wolfsland“-Krimi auf dem Programm. Am 29.06.2023 zeigt der Sender mit „Wolfsland – Das Kind vom Finstertor“ den achten Film der Reihe. Darin finden Viola und „Butsch“ einen Jungen ohne Hinweis auf dessen Herkunft. Da er sich im Auto eines Mordopfers befand, gehen sie schnell von Entführung aus.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Wolfsland – Das Kind vom Finstertor“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im Dezember 2020 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Donnerstag, 29.06.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 30.06.2023, um 01:00 Uhr

Gibt es „Das Kind vom Finstertor“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Filme der „Wolfsland“-Reihe jedoch nach der Ausstrahlung immer noch einige Monate als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Wolfsland – Das Kind vom Finstertor“?

„Butsch“ und Viola Delbrück finden im Auto eines Ermordeten einen zehnjährigen Jungen. Der Wagen war ausgerechnet am alten Scharfrichterhaus am Finstertor geparkt. Der Junge ist schwer traumatisiert und spricht deswegen nicht. Er hat scheinbar keine Angehörigen. Doch trotz alledem baut er beinahe auf der Stelle ein tiefes Vertrauen zu „Butsch“ auf. Was der etwas angespannten Beziehung zwischen ihm und Viola nicht gerade zuträglich ist.

Tim (Louis Christiansen) ist traumatisiert, als er im Jugendheim ankommt.

© Foto: MDR/Molina Film/Felix Matthies

Die Besetzung von „Wolfsland – Das Kind vom Finstertor“ im Überblick

Yvonne Catterfeld und Götz Schubert schlüpfen auch in „Das Kind vom Finstertor“ in die Rollen der Polizisten Viola Delbrück und Burkhard Schulz, die sich gemeinsam den verschiedensten Fällen widmen.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Yvonne Catterfeld – Viola Delbrück

Götz Schubert – Burkhard Schulz

Jan Dose – Jakob Böhme

Stephan Grossmann – Dr. Grimm

Louis Christiansen – Kaspar / Tim

Felix Goeser – Lukas Drescher

Dagmar Leesch – Maya Drescher

Christoph Letkowski – Daniel Hölzer

Katharina Nesytowa – Cora Zornbiegel

Swetlana Schönfeld – Elfriede Strassburger

Maike Jüttendonk – Ailien Petrik

Guido Lambrecht – Paul Fürmann

Damian Thüne – Azubi

Inga Birkenfeld – Ärztin

Wo wurde „Wolfsland – Das Kind vom Finstertor“ gedreht?

Gedreht wurde der achte Film der „Wolfsland“-Krimis im September bis November 2019. Hauptdrehort war Görlitz und die Umgebung. Die Stadt befindet sich in Sachsen und ist direkt an der polnischen Grenze. Wo genau in der Stadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.

„Wolfsland“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 12 Filme in der Reihe der „Wolfsland“-Krimis. „Das Kind vom Finstertor“ ist der 8. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Weitere Filme wurden im Oktober bis Dezember 2022 gedreht.

Die Reihenfolge der „Wolfsland“-Krimis: