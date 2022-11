Wolfram Kons ist ein deutscher Moderator und Journalist, der seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Senders RTL ist. Neben verschiedenen Magazinen moderiert er dort seit 1996 beispielsweise auch den RTL-Spendenmarathon. Doch was ist privat über ihn bekannt?

Hat Wolfram Kons eine Frau und Kinder ?

und ? Wie hoch ist sein Vermögen ?

? Was macht er heute?

Wir haben Wolfram Kons genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu seinem Wohnort bis hin zu seinen Sendungen findet ihr hier.

Wolfram Kons im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zum Fernsehmoderator im Überblick:

Name: Wolfram Kons

Wolfram Kons Beruf: Journalist, Moderator

Journalist, Moderator Geburtstag: 07. Juni 1964

07. Juni 1964 Alter: 58 Jahre

58 Jahre Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Düsseldorf

Düsseldorf Wohnort: Neuss

Neuss Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Söhne, Wolfram Junior und Leonard.

Wolfram Kons moderiert den RTL-Spendenmarathon

Der RTL-Spendenmarathon begann 1996 mit vereinzelten Spendenaufrufen im RTL-Programm. Mittlerweile ist er ein fester Bestandteil des Senders und ein echtes Stück Fernsehgeschichte. Wolfram Kons startete den Spendenmarathon am 19. November 2020 um 18:00 Uhr zum 25. Mal als Moderator. Über all die Jahre konnte ein Volumen von mehr als 198 Millionen Euro in Spenden erreicht werden. Durch die Aktion konnten außerdem hunderte ausgewählte Kinderhilfsprojekte nachhaltig gefördert werden, wovon zehntausende Kinder bis heute profitieren. Seit 2004 ist Kons auch Projektleiter.

Bereits seit 2012 ist Wolfram Kons mit seiner Ehefrau Alexa Apermann verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, namens Wolfram Junior und Leonard. Kons genießt laut eigener Aussage sein Familienleben und hat sich mit seinen Liebsten in Neuss niedergelassen.

Wolfram Kons Karriere: Vom Jurist zum TV-Moderator

Wolfram Kons absolvierte nach seinem Abitur ein erfolgreiches Jura-Studium. Nach seinem Studium war er zunächst als Moderator oder Reporter bei verschiedenen Radiosendern zu hören. Es dauerte nicht lang, bis er als RTL-Korrespondent in Moskau seine erste TV-Erfahrung machte. Über die Jahre etablierte sich Kons als echtes Multitalent unter den RTL-Moderatoren. Er moderiert neben dem Frühmagazin Jahr für Jahr den 24-stündigen RTL-„Spendenmarathon“, ist gelegentlich Synchronsprecher und produziert diverse Reisesendungen.

Was macht Wolfram Kons heute?

Im März 2022 kündigte RTL an, dass Wolfram Kons nach 31 Jarhen beim Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“ aufhöre. Der Grund dafür ist das verstärkte gemeinnützige Engagement des Senders. Kons verantwortet diesen Ausbau und ist mittlerweile Gesamtleiter RTL Charity und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“. In diesem Rahmen moderiert er auch weiterhin den RTL-Spendenmarathon.

Wie hoch ist das Vermögen von Wolfram Kons?

Durch seine jahrelange RTL-Karriere konnte Wolfram Kons in den vergangenen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit ein beachtliches Vermögen anhäufen. Genauere Angaben darüber, wie hoch dieses ist, gibt es aktuell jedoch nicht. Sollten die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.