Für Tennis-Fans hat das lange Warten endlich ein Ende: Am 28. Juni startet mit Wimbledon 2021 das einzige Grand-Slam-Turnier auf Rasen. Im vergangenen Jahr musste das älteste und zugleich bedeutendste Tennisturnier der Welt wegen Corona erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausfallen. Nun kehrt der Rasenklassiker zurück. Von den Briten wird das Turnier in aller Bescheidenheit „The Championships“ genannt, quasi die einzig wahren Meisterschaften.

Wann findet das Turnier statt? Wo wird Wimbledon 2021 live im Free-TV und Stream übertragen? Wie viel Preisgeld bekommen die Teilnehmer?

Alle Infos zum Tennis-Klassiker im Überblick.

Wimbledon 2021: Datum, Termin, Preisgeld und Zuschauer

Zum 134. Mal richtet der All England Lawn Tennis and Croquet Club vom 28. Juni bis zum 11. Juli im Londoner Stadtteil Wimbledon das prestigeträchtige Rasen-Event aus.

Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres nehmen jeweils 128 Damen und Herren teil und kämpfen im Einzel um den Turniersieg und jede Menge Preisgeld. Auf die Einzelsieger warten jeweils 1,7 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 1,98 Millionen Euro), die Verlierer der 1. Runde erhalten immerhin 48.000 Pfund (etwa 56.000 Euro).

TV-Übertragung: Wird Wimbledon im Free-TV übertragen?

Wimbledon wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch in diesem Jahr hat sich wieder Sky die exklusiven Übertragungsrechte an Wimbledon gesichert. Tennis-Fans können die Matches des Grand-Slam-Turniers dann täglich ab dem 28. Juni auf dem Pay-TV-Sender live im TV und im Livestream verfolgen.

Auf folgenden Sky-Kanälen wird Wimbledon 2021 übertragen:

28.06.2021 - 05.06.2021: Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 06.07.2021 + 07.07.2021: Sky Sport 1 bis Sky Sport 3 übertragen

Sky Sport 1 bis Sky Sport 3 übertragen Ab 08.07.2021: auf Sky Sport 1

Zudem werden die Finals der Damen und Herren auf Sky Sport UHD gezeigt.

Folgende Kommentatoren begleiten die Zuschauer bei den Tennis-Matches:

Stefan Hempel

Marcel Meinert

Paul Häuser

Roland Evers

Kai Dittmann

Markus Gaupp

Hannes Herrmann

Jonas Friedrich

Marcus Lindemann

Markus Götz

Philipp Langosz

Jaron Steiner

Wimbledon 2021: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der Spiele?

Einen Live-Stream von Wimbledon findet ihr nur auf Sky. Der Pay-TV-Sender bietet eine Online-Übertragung via Sky Go an. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Solltet ihr kein Sky-Kunde sein, könnt ihr ausgewählte Matches auch per Sky-Ticket kaufen.

Teilnehmer: Diese Stars fehlen in Wimbledon 2021

Einige große Namen fehlen bei der 134. Auflage des Rasen-Klassikers. Allen voran dürften Tennis-Fans Rafael Nadal vermissen, der nach seinem Halbfinal-Aus bei den French Open ankündigte, weder in Wimbledon noch bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start zu gehen. Weiterhin fehlen Dominic Thiem und Milos Raonic verletzungsbedingt. Bei den Damen musste aus gesundheitlichen Gründen Naomi Osak absagen.