Am Samstagabend ist es im ZDF wieder Zeit für den „Samstagskrimi“. Am 14. Oktober 2023 strahlt der Sender die 79. Folge von „Wilsberg“ erstmals aus. In „Wut und Totschlag“ muss der namensgebende Privatdetektiv hinter den Mord eines Verlegers kommen, der sich über die Zeit einige Feinde gemacht hatte.

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Wilsberg – Wut und Totschlag“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film läuft am Samstag, 14. Oktober 2023, zur Primetime in der Erstausstrahlung im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 14.10.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Wut und Totschlag“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Sendezeit verpasst hat, kann aufatmen, denn beim 79. Teil der „Wilsberg“-Reihe gilt online first. Dementsprechend steht der Krimi eine Woche früher in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn jederzeit als Stream anschauen.

Worum geht es in „Wilsberg – Wut und Totschlag“?

Der Privatdetektiv Georg Wilsberg wird auf den Mord an dem Verleger Carsten Wenkler aufmerksam, denn der hat sich mit seinen Veröffentlichungen nicht nur Freunde gemacht hat. So wurden er und sein Geschäftspartner Ralf Bemmel wegen einer Frauenzeitschrift kritisiert. Daher hat Tessa Tilker als Juristin des Verlags alle Hände voll zu tun.

Dazu kommt noch, dass Ekki beim Kontrollieren der Steuerakten einer Kollegin auf Ungereimtheiten stößt. Und zu allem Überfluss eckt er mit einem ersteigerten Kunstwerk auch noch heftig im Kollegenkreis an. Das schaukelt sich bis zu einem handfesten Streit mit seinem Chef Grabowski hoch.

Währenddessen muss im Polizeipräsidium eine wichtige Stelle neu besetzt werden. Overbeck, der sich sogleich darauf beworben hat, erfährt, dass seine Konkurrenten ausgerechnet aus Bielefeld kommen. Im Assessment-Center treffen die Bewerber aufeinander und müssen sich unter den Augen von Kriminalrat Schaaf miteinander messen.

Derweil befürchtet Anna Springer eine moralische Mitschuld am Tod des Verlegers zu tragen. Da sie nicht mehr weiter weiß, bittet sie Wilsberg um Hilfe. Der ist dem Mörder von Carsten Wenkler bereits auf der Spur.

Tessa Tilker (Patricia Meeden) und Ekki (Oliver Korittke) machen im Verlagshaus "Wenkler & Bemmel" einen schrecklichen Fund.

© Foto: ZDF/Thomas Kost

Die Besetzung von „Wilsberg – Wut und Totschlag“ im Überblick

Im 79. Teil von „Wilsberg“ spielt erneut Leonard Lansink den beliebten Privatdetektiv. Unterstützt wird er wieder von Oliver Korittke und Patricia Meeden, die Ekki und Tessa verkörpern. Wer ist sonst noch im Cast von „Wilsberg – Wut und Totschlag“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Leonard Lansink – Georg Wilsberg

Oliver Korittke – Ekki Talkötter

Patricia Meeden – Dr. Tessa Tilker

Rita Russek – Kommissarin Springer

Roland Jankowsky – Overbeck

Janina Fautz – Merle

Oscar Ortega Sánchez – Ralf Bemmel

Stefan Haschke – Harald Drechshage

Mai Duong Kieu – Kommissarin Thuong Nhi

Mirka Pigulla – Olivia Schnakenwinkel

Anna Schäfer – Karin Wenkler

Sinje Irslinger – Xenia Ostermann

Jessica Mclntyre – Ruth Ostermann

Vittorio Alfieri – Grabowski

Rainer Laupichler – Kriminalrat Schaaf

Thomas Jansen – Carsten Wenkler

Sven Gey – Dr. Franck

Asta Nechajute – Nina Molestus

Markus J. Bachmann – Heiner

Gregor Raab – Herr Engels

Heike Thiem – Frau Marx

Wann und wo wurde „Wilsberg – Wut und Totschlag“ gedreht?

Gedreht wurde der Film von März bis Mai 2022. Als Drehort diente Münster. So befindet sich das fiktive Polizeirevier in der dortigen Institution für Erziehungswissenschaft. Zum 25. Jubiläum der Reihe wurde in der Stadt ein „Wilsberg“-thematisierter Stadtrundgang angelegt.