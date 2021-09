Am Montag, 20.09.2021, läuft eine besondere „Wer wird Millionär?“-Folge auf RTL: Beim „Danke-Special“ wissen die Kandidaten nämlich nichts von ihrem Glück – die Anmeldung erfolgte durch Menschen, die ihnen auf ganz besondere Art und Weise „Danke“ sagen wollen. Unter einem Vorwand werden sie ins Studio gelockt, wo sie dann die einmalige Chance auf 1 Millionen Euro haben.

Alle Infos zur Ausstrahlung des „Danke-Specials“ mit Günther Jauch und den bisherigen Gewinnern der Show im Überblick.

„Wer wird Millionär?“: Sendetermin und Sendezeit am 20.09.2021

Das „Danke-Special“ wird zur üblichen „WWM“-Zeit am Montag, den 20.09.2021, um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Günther Jauch führt die nichtsahnenden Kandidaten dann durch das Quiz womit sie die Chance auf 1 Millionen Euro erhalten.

„Wer wird Millionär? Danke-Special“: Darum geht es

Das „Danke-Special“ ist speziell darauf ausgeichtet, dass Verwandte oder Freunde einer Person, die ihnen etwas Gutes getan hat, im Rahmen der Teilnahme bei „Wer wird Millionär?“ danken können. Da die Kandidaten davon zunächst nichts wissen, sondern überrascht werden sollen, werden sie unter einem anderen Vorwand ins Studio gelockt.

In dieser speziellen Version des Quiz’ gibt es auch einen sogennanten Danke-Joker, den die Kandidaten einlösen können.

„Wer wird Millionär?“: Moderator Günther Jauch

Seit Beginn der Show ist Günther Jauch der Moderator und das Gesicht von „Wer wird Millionär?“. Zunächst erlangte er im Zusammenhang mit Thomas Gottschalk Bekanntheit. Beide hatten eine eigene Radio-Show bei B3, die nacheinander stattfanden. Zu Ende der ersten Show war es Tradition auszudiskutieren wer denn die besseren Gäste interviewt.

Günther Jauchs Fernsehkarriere begann dann als Außenreporter beim Sender SDR mit der Sendung „Rätselflug“. Seither folgten Sendungen wie „das aktuelle Sportstudio“, „Stern TV“ und „Wer wird Millionär?“. Ausführliche Infos zum Moderator findet ihr in seinem Porträt:

„Wer wird Millionär?“: Das sind die Gewinner

Die erste Folge der Sendung wurde am 3. Juli 1999 ausgestrahlt und seither konnten durchaus einige Teilnehmer die Millionen knacken. Davon zehn in der normalen Sendung und drei in den Prominenten-Specials. Hier findet ihr einen Überblick über die Gewinner der Show.

Alle Gewinner im Überblick: