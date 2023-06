Auf ProSieben wird am Dienstagabend wieder gerätselt: Der Sender wiederholt im Juni die Folgen von „Wer ist das Phantom?“ – allerdings in einer anderen Reihenfolge als 2021. In dem Format ist ein berühmter Star in ein Phantom-Kostüm gehüllt. Drei Promis im Studio müssen anhand von Hinweisen erraten, wer sich darin verbirgt. In der Folge am 20.06.2023 (die ursprünglich Folge 1 war) waren das Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic. Ob sie mit ihrem Tipp richtig lagen, verraten wir euch hier.

„Wer ist das Phantom?“: Hinweise

Zum Auftakt der Folge sah man einen „Wanted“-Zettel mit dem Foto des Phantoms und der Aufschrift „Dead or Alive“. Dann fuhr das Phantom, das weit gereist ist, mit einem Oldtimer zum Studio und lief zu „James Bond“-Musik ein.

Für jedes gelöste Rätsel gab es einen neuen Hinweis. Insgesamt konnten sich die Promis fünf Tipps erspielen. Welche das waren, seht ihr hier:

Hinweis 1: Das Phantom hatte Heimweh – Vollkornbrot, hat die Sprache nicht gesprochen und konnte nicht mal ein Bier bestellen. Nach langer Zeit ging es dann wieder 534 Kilometer nach Hause.

Hinweis 2: Das Phantom hat eine Modekollektion.

Hinweis 3: Das Phantom lebt in einer Patchwork-Familie und hat vier Kinder.

Hinweis 4: Das Phantom ist eine glatte 10 und tanzt.

Hinweis 5: Das Phantom hat einen Linien-Tick und Platzangst.

„Wer ist das Phantom?“: Vermutungen

Wer steckt im Phantom-Kostüm? Im Laufe der Show hatten die drei prominenten Detektive ganz unterschiedliche Vermutungen.

Lucy von den No Angels

Sylvie Meis

Lena Gercke

Lily Becker

Dana Schweiger

Boris Becker

Lothar Matthäus

Rudi Völler

Jogi Löw

Die finalen Vermutungen kurz vor der Enthüllung waren:

Edin Hasanovic: Günter Netzer

Günter Netzer Karoline Herfurth: Dana Schweiger

Dana Schweiger Nora Tschirner: Lothar Matthäus

„Wer ist das Phantom?“: Auflösung

Lag einer der Promis mit seiner Vermutung richtig? Das zeigte die Enthüllung am Ende der Folge. Nach sieben Rätsel-Runden waren die Detektive und Zuschauer gespannt, wer sich ihm Phantom-Kostüm versteckte. Die Demaskierung brachte schließlich die Auflösung: Das Phantom war Lothar Matthäus! Nora Tschirner hatte mit ihrer Vermutung also tatsächlich Recht.