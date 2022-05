In der neuen Mini-Serie „Wendehammer“ im ZDF stehen vier Freundinnen im Mittelpunkt. Franziska, Meike, Samira und Nadine sind seit Kindertagen befreundet und nun Nachbarinnen im Wendehammer. Julia, die gerade zugezogen ist, möchte gern Teil der Gruppe werden. Sie ahnt nicht, dass die vier Frauen eine Leiche auf dem Grund des Sees verbergen...

Sendetermine, Sendezeit, Stream, Handlung, Darsteller und mehr – alles Wichtige zur neuen ZDF-Serie erfahrt ihr hier.

„Wendehammer“: ZDF-Sendetermine und Sendezeit

Der Startschuss zur neuen ZDF-Serie „Wendehammer“ fällt am Donnerstag, 12.05.2022, zur Primetime. Die Episoden werden donnerstags in Doppelfolgen gezeigt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Stille Wasser“ am 12.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Das fünfte Rad“ am 12.05.2022 um 21:00 Uhr

Folge 3: „Kein Rauch ohne Feuer“ am 19.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Einmal ist keinmal“ am 19.05.2022 um 21:00 Uhr

Folge 5: „Pech und Schwefel“ am 26.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: „Wer Wind sät“ am 26.05.2022 um 21:00 Uhr

„Wendehammer“: ZDF-Mediathek und Stream

Für die Mini-Serie am Donnerstag gilt: online first. Das heißt, die Episoden von „Wendehammer“ sind bereits seit dem 05.05.2022 in der ZDF-Mediathek verfügbar. Nach der Erstausstrahlung stehen die Folgen für insgesamt ein Jahr als Stream zum Abruf bereit.

„Wendehammer“: Folgen im Episodenguide

Die Serie „Wendehammer“ umfasst insgesamt sechs Episoden, die vom ZDF in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Die Episoden haben eine Länge von ca. 45 Minuten. Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1: „Stille Wasser“

Franziska, Meike, Samira und Nadine sind seit Kindertagen befreundet und wohnen mittlerweile in Doppelhaushälften im Wendehammer. Julia ist neu zugezogen und wäre gern Teil der Freundinnen-Gruppe. Was sie nicht weiß: Die vier Frauen haben ein gemeinsames Geheimnis, das auf dem Grund des Sees liegt. Doch durch eine Baustelle sinkt der Wasserpegel gefährlich weit nach unten. Die Nachbarinnen wollen den Bau stoppen.

Doch das ist nicht das einzige Problem der vier Freundinnen. Nachdem ihre Elternzeit zu Ende geht, braucht Meike dringend einen Kitaplatz für ihren Sohn. Seitdem Franziskas Kinder älter sind, drängt ihr Vater sie dazu ihr Jura-Examen nachzuholen. Samira wird klar, dass ihre Lebensplanung und die ihres Freundes nicht zusammenpassen. Während der Abwesenheit ihres Mannes muss Nadine den Postboten in ihrem Schlafzimmer von einer schlimmen Katzenallergie befreien. Zuletzt gaukelt Julia ihrer Familie vor, dass sie promovieren würde.

Folge 2: „Das fünfte Rad“

Julia rennt die Zeit davon: Übermorgen muss sie ihre Dissertation einreichen und ihre ganze Familie wird zu Besuch kommen, doch sie hat nur das Vorwort verfasst. Samira findet heraus, dass zwei Bauarbeiter Atemnot auf der Baustelle bekamen. Kann das der Grund für einen Baustopp werden? Um das Gift zu finden, brechen die vier Freundinnen in die Baustelle des Golfplatzes ein. Franziska nimmt ihr Studium wieder auf, doch ihr Mann Kai nimmt sie dabei nicht ernst. Ihre Wut verfliegt, als sie heftig von Lukas, einem Klassenkameraden in ihrer Lerngruppe, angebaggert wird.

Folge 3: „Kein Rauch ohne Feuer“

Meike wird bei der Bürgermeisterwahl antreten und nutzt das Honigblütenfest um Stimmen zu sammeln. Doch dort trifft die auf den derzeitigen Bürgermeister Fischer. Nadine filmt das Aufeinandertreffen und stellt es ins Netz.

Diese ist immer noch damit beschäftigt Geld zu beschaffen, um die Schulden beim Finanzamt zu bezahlen. Währenddessen erfühlt Samira einen Knoten im Hals und braucht dringend einen Arzttermin. Franziska gefällt es, wie Lukas versucht sie zu beeindrucken. Zudem werden die Zeichen immer deutlicher, dass ihr Mann Kai sie betrügt. Aus Leichtsinn lässt sie sich auf ein Date mit Lukas ein, dabei bekommt der 20 Jahre alte Schwur der vier Freundinnen eine neue Bedeutung.

Folge 4: „Einmal ist keinmal“

Durch Monas Initiative ist es den Freundinnen gelungen, den Bau des Golfplatzes zu stoppen. Doch nicht alles läuft rund. Meikes Kette wird in einem Secondhand-Laden angeboten, obwohl Nadine damals beteuerte, alle Ketten weggeworfen zu haben. Doch Franziska kommt zu spät für den Rückkauf.

Ausgerechnet beim Tauchunterricht stößt Franziska auf ihren größten Konkurrenten in der Klinik, Dr. Tauber, und er ist auch noch der Tauchlehrer. Nadine versucht verzweifelt an den Schließfachschlüssel aus Kais Schreibtisch zu kommen. Nachdem Meikes Schimpfvideo viral ging, wird sie zur härtesten Konkurrentin von Bürgermeister Fischer. Franziska genießt die Zeit mit Lukas wohl zu sehr, bis ein anonymer Brief auftaucht. Auf Nachdruck von Felix bewirbt sich Julia auf die freie Stelle im Bauamt und ihre erste Aufgabe ist die Aufhebung des Baustopps.

Folge 5: „Pech und Schwefel“

Franziska schwebt auf Wolke sieben und genießt die Affäre mit Lukas, bis immer mehr dafür spricht, dass er der Verfasser der Drohbriefe ist. Um Mona abzulenken, schlägt Nadine ihr vor, Meike als Bürgermeister-Kandidatin zu befragen. Doch kurz bevor Mona erscheint, bringt Meikes Hund einen Knochen aus dem See.

Samira ist mit ihrer Geduld am Ende. Es ist schon ihre dritte Tauchstunde bei Dr. Tauber und sie ist immer noch nicht unter Wasser getaucht. Währenddessen überwindet sich Julia und vertraut sich ihrem Mann an. Dieser ist jedoch überfordert, als seine Frau plötzlich über ihre Gefühle sprechen will und trifft eine tiefgreifende Entscheidung.

Folge 6: „Wer Wind sät“

Samira hat keine andere Wahl, sie muss tauchen und ihre Freundinnen müssen ihr helfen, denn sie hat noch keinen Tauchschein. Ausgerechnet in derselben Nacht will Felix Julia erneut einen Heiratsantrag machen. Doch dann kreuzt die Polizei auf der Baustelle auf.

Nadines einziger Gedanke ist es, sich mit dem Geld aus dem Staub zu machen und das Land zu verlassen. Als die Freundinnen das erfahren, bricht ein Streit aus. Der Vorfall von vor 20 Jahren scheint sich zu wiederholen. Gibt es dieses Mal einen Ausweg? Volontärin Mona könnte die Pläne durchkreuzen.

In „Wendehammer“ sind zahlreiche Darsteller dabei. Die Besetzung im Überblick.

© Foto: ZDF / MOOVIE GmbH / Hardy Spitz

„Wendehammer“: Besetzung

Neben den neun Schauspielern im Hauptcast gibt es pro Folge einige weitere Darsteller in Neben- und Episodenrollen zu sehen. Die Besetzung (Rolle – Schauspieler) seht ihr hier:

Hauptcast

Nadine Jacobi – Friederike Linke

Meike Nowak – Meike Droste

Franziska Schöller – Susan Hoecke

Samira Torabi – Elmira Rafizadeh

Julia Arnim – Alice Dwyer

Kai Schöller – Max von Pufendorf

Ronny Nowak – Aram Tafreshian

Felix Kramer – Hyun Wanner

Hannes – Timo Jacobs

Folge 1

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Bürgermeister Fischer – Aykut Kayacik

Postbote – Konstantin Frank

Mona – Nele Trebs

Anita Bergmann – Antje Schmidt

Martin – Jonas Laux

Folge 2

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Mona – Nele Trebs

Dr. Jörn Tauber – Marc Ben Puch

Beate Armin – Ulrike Hübschmann

Bauleiter Hübner – Patrick Kalupa

Lukas – Felix Mayr

Folge 3

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Bürgermeister Fischer – Aykut Kayacik

Mona – Nele Trebs

Dr. Jörn Tauber – Marc Ben Puch

Beate Armin – Ulrike Hübschmann

Bauleiter Hübner – Patrick Kalupa

Lukas – Felix Mayr

Folge 4

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Bürgermeister Fischer – Aykut Kayacik

Mona – Nele Trebs

Dr. Jörn Tauber – Marc Ben Puch

Beate Armin – Ulrike Hübschmann

Bauleiter Hübner – Patrick Kalupa

Lukas – Felix Mayr

Dr. Bennett – Robin Gooch

Paul – Eray von Egilmez

Folge 5

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Bürgermeister Fischer – Aykut Kayacik

Mona – Nele Trebs

Dr. Jörn Tauber – Marc Ben Puch

Bauleiter Hübner – Patrick Kalupa

Lukas – Felix Mayr

Folge 6

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Bürgermeister Fischer – Aykut Kayacik

Mona – Nele Trebs

Dr. Jörn Tauber – Marc Ben Puch

Bauleiter Hübner – Patrick Kalupa

Lukas – Felix Mayr

Nadine (jung) – Louise Sophie Arnold

Meike (jung) – Alicia Stefanis

Franziska (jung) – Asli Melisa Uzun

Samira (jung) – Derya Dilber

Hagen Steinert – Alexander Schuster

Polizist – Oliver Bender

„Wendehammer“: Drehorte

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue ZDF-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Wendehammer“ fanden von September bis Anfang November in Berlin und Umgebung statt.