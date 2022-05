Die „Zebras“ aus Duisburg sind heute am 36. Spieltag in der 3. Liga zu Gast beim SV Waldhof Mannheim. Das Spiel findet am 02.05.2022 im Carl-Benz-Stadion statt. Der MSV Duisburg könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Mannschaft aus Mannheim hat nur noch theoretische Aufstiegschancen.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und SV Waldhof Mannheim live im TV?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und SV Waldhof Mannheim live im TV? Wo gibt es einen kostenlosen Stream?

Alle Infos zur Übertragung Mannheim vs. Duisburg am 36. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg Übertragung heute: Anstoß Spielort, Zuschauer

In der 3. Liga treffen heute der SV Waldhof Mannheim und der MSV Duisburg aufeinander. Das Spiel findet am Montag, den 02.05.2022, um 19:00 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim statt. Für diese Partie sind bis zu 1.200 Fans aus Duisburg zugelassen. Der Zuschauerschnitt bei Heimspielen des Waldhofs liegt bei 7.500. Ungefähr diese Anzahl an Zuschauern wird auch für das heutige Heimspiel erwartet.

Teams : SV Waldhof Mannheim, MSV Duisburg

: SV Waldhof Mannheim, MSV Duisburg Wettbewerb : 3. Liga, 36. Spieltag

: 3. Liga, 36. Spieltag Datum und Uhrzeit : Montag, 02.05.2022, um 19:00 Uhr

: Montag, 02.05.2022, um 19:00 Uhr Zuschauer :7.500

:7.500 Spielort: Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Waldhof Mannheim gegen Duisburg: Welche TV-Sender überträgt das Spiel der 3. Liga live im Free-TV?

Leider wird die Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg am 02.05.2022 nicht im Free-TV übertragen. Die Partie wird live und exklusiv beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen.

Mannheim vs. Duisburg heute: Gibt es einen kostenlosen Stream der 3. Liga?

Die Begegnung zwischen Mannheim und Duisburg in der 3. Liga kann beim Pay-TV-Anbieter der Telekom Magenta Sport live verfolgt werden. Mit einem kostenpflichtigen Abo können die Fans das Spiel sowohl online im Live-Stream als auch über Smart-TV sehen. Einen kostenlosen Stream wird es nicht geben. Alle Infos zur Übertragung SV Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg am 02.05.2022 um 19:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Live-Stream: Magenta Sport, Onefootball (kostenpflichtig)

Waldhof Mannheim – Duisburg live: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich