Die Vuelta a Espana 2022 ist am 19. August gestartet und wird bis zum 11. September die Radsportwelt begeistern. Die 13. Tagesabschnitt am Freitag führt das Fahrerfeld über 168,4 km von Ronda nach Montilla. In der Gesamtwertung verteidigte der Belgier Remco Evenepoel das Rote Trikot des Führenden.

Übertragung im TV und Livestream: So seht ihr die Vuelta 2022

Für Sportfans gibt es gute Nachrichten: Jeden Tag wird die Spanien-Rundfahrt live im TV übertragen. Eurosport zeigt die Vuelta im TV, auch über den Eurosportplayer ist das Radsportevent zu verfolgen. Auch beim Streaminganbieter DAZN kann die Vuelta verfolgt werden. Dafür ist allerdings ein Abo nötig.

Free-TV: Eurosport, immer ab 12 oder 13 Uhr

Eurosport, immer ab 12 oder 13 Uhr Livestream : Eurosport

: Eurosport Livestream : DAZN

: DAZN Highlights: Abends bei Eurosport gibt es um 20 Uhr eine Zusammenfassung der Etappe

Wer hat die 12. Etappe gewonnen?

Der deutsche Radprofi Marco Brenner ist am ersten deutschen Tageserfolg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt zwar vorbeigefahren, hat mit Rang fünf auf der zwölften Etappe aber eine starke Leistung gezeigt. Nach knapp 193 Kilometern von Salobreña hinauf nach Penas Blancas siegte Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador im Alleingang. Zweiter wurde der Niederländer Wilco Kelderman vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe vor dem Spanier Marc Soler. Brenner erreichte das Ziel am Donnerstag 34 Sekunden nach Sieger Carapaz, der erstmals eine Vuelta-Etappe gewann. Der 20-jährige Brenner fährt für das niederländische Team DSM.

Strecke bei der Vuelta 2022: Das sind die 21 Etappen

Hier der Überblick über die Etappen bei der Rundfahrt 2022:

19.08.2022: 1. Etappe - Utrecht, Mannschaftszeitfahren, 23,3 km

20.08.2022: 2. Etappe - s-Hertogenbosch > Utrecht, 175,1 km

21.08.2022: 3. Etappe - Breda > Breda, 193,5 km

23.08.2022: 4. Etappe - Vitoria-Gasteiz > Laguardia, 152,5 km

24.08.2022: 5. Etappe - Irun > Bilbao, 187,2 km

25.08.2022: 6. Etappe - Bilbao > San Miguel de Aguayo, 181,2 km

26.08.2022: 7. Etappe - Camargo > Cistierna, 190 km

27.08.2022: 8. Etappe - Pola de Laviana > Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza, 153,4 km

28.08.2022: 9. Etappe - Villaviciosa > Les Praeres. Nava, 171,4 km

30.08.2022, 10. Etappe - Elche > Alicante, Einzelzeitfahren, 30,9 km

31.08.2022: 11. Etappe - ElPozo Alimentación > Cabo de Gata, 191,2 km

01.09.2022: 12. Etappe - Salobreña > Peñas Blancas. Estepona, 192,7 km

02.09.2022: 13. Etappe - Ronda > Montilla, 168,4 km

03.09.2022: 14. Etappe - Montoro > Sierra de La Pandera, 160,3 km

04.09.2022: 15. Etappe - Martos > Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil, 152,6 km

06.09.2022: 16. Etappe - Sanlúcar de Barrameda > Tomares, 189,4 km

07.09.2022: 17. Etappe - Aracena > Monasterio de Tentudía, 162,3 km

08.09.2022: 18. Etappe - Trujillo > Alto de Piornal, 192 km

09.09.2022: 19. Etappe - Talavera de la Reina > Talavera de la Reina, 138,3 km

10.09.2022: 20. Etappe - Moralzarzal > Puerto de Navacerrada, 181 km

11.09.2022: 21. Etappe - Las Rozas > Madrid. Paisaje de la Luz, 96,7 km

Vuelta a Espana: Das sind die Teams in Spanien 2022

Bei der diesjährigen Vuelta sind folgende Teams mit Besetzung dabei: