Am Mittwoch, 29.06.2022, läuft der Film „Vorstadtrocker“ im Ersten. Darin geht es um einen Journalisten, der durch seine Kündigung bei einem großen Enthüllungsmagazin in die Rolle des Hausmannes in der Vorstadt rutscht. Nachdem er herausfindet, dass sein neuer Nachbar ein untergetauchter Rocker ist, geht er mit ihm auf nächtliche Tour, um seinem ehemaligen Chefredakteur die ganz große Story zu liefern. Welche gefährliche Unterwelt er damit auf die öde Vorstadt aufmerksam macht, ahnt er zunächst nicht...

Ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar ?

? Worum geht es genau?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Sendetermine, Stream, Handlung, Besetzung und Co. – alle Infos zum Film findet ihr hier in der Übersicht.

„Vorstadtrocker“: Sendetermine und Sendezeit

Die Erstausstrahlung des ARD-Films „Vorstadtrocker“ ist am 29.06.2022 im Ersten. Später läuft auch noch eine Wiederholung.

Alle Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 29.06.2022 um 20:15 Uhr

Donnerstag, 30.06.2022 um 00:25 Uhr

„Vorstadtrocker“: ARD-Mediathek

Wer den Film im TV verpasst hat und ihn trotzdem noch sehen möchte, hat Glück: „Vorstadtrocker“ ist nach der Ausstrahlung am Mittwoch, 29.06.2022, in der ARD-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film nach der Ausstrahlung drei Monate lang als Wiederholung streamen.

„Vorstadtrocker“: Handlung am 29.06.2022

Der ARD-Film „Vorstadtrocker“ handelt von dem Journalist Viktor, der seinen Job bei einem großen Enthüllungsmagazin verloren hat. Seither füllt er seinen Alltag mit den Aufgaben eines Hausmannes in der Vorstadt. Während er zwischen putzen und kochen Tochter Nele wickelt, sorgt seine Ehefrau Alex als Tierärztin für das Familieneinkommen. Als eines Tages im Nachbarhaus „Herr Neumann“ einzieht, wird Viktors Journalisten-Instinkt reaktiviert: Durch Nachforschungen findet er heraus, dass der neu zugezogene Nachbar in Wahrheit ein untergetauchter Motorradrocker namens Rolf Olsen ist. Viktor wittert eine große Story und will seinem ehemaligen Chefredakteur handfeste Beweise liefern. Um das zu tun, geht er mit seinem neuen Nachbar auf nächtliche Tour und setzt sowohl seine Ehe, als auch die Sicherheit der öden Vorstadt aufs Spiel. Es dauert nicht lange bis die feindliche Motorradgang und die Unterwelt in der Vorstadt einreitet.

In „Vorstadtrocker“ taucht Ex-Journalist Viktor in das Nachtleben der Unterwelt ein, um eine große Story an Land zu ziehen.

© Foto: NDR/Weydemann Bros. GmbH

„Vorstadtrocker“: Darsteller am 29.06.2022

Wer sind die Schauspieler im Hauptcast von „Vorstadtrocker“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Victor – Fabian Busch

Alex – Lisa Wagner

Rolf – Aljoscha Stadelmann

Kita Klaus – Matthias Bundschuh

Stuber – Nils Schutz

Kendi – Lotta Doll

„Vorstadtrocker“: Drehort

Die Dreharbeiten der Komödie „Vorstadtrocker“ fanden vom 15. April bis zum 18. Mai 2015 statt. Gedreht wurde dabei im Wremer „Wehldorf“ und in Hamburg.