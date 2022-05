Am heutigen Dienstag, den 03.05.2022, trifft die Mannschaft aus Villarreal auf den FC Liverpool. Nach dem 2:0 Erfolg an der Anfield Road stehen die Engänder kurz vor dem Finaleinzug in der UEFA Champions League. Das Team von Jürgen Klopp präsentierte sich im Hinspiel sehr selbstbewusst und ließ dem Favoritenschreck aus Villarreal keine Chance. Die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel ist Liverpool mit einem 2:1 Sieg gegen Newcastle United geglückt. Villarreal verlor ihr Ligaspiel mit 2:1 gegen Deportivo Alaves.

Wo wird das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Villarreal und Liverpool live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Champions League bekommt ihr hier.

Champions League heute live – Villarreal vs. Liverpool: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Villarreal und Liverpool findet am Dienstag, den 03.05.2022, um 21:00 Uhr im Estadio de la Cerámica in Villarreal statt. Diese Partie wird ausverkauft sein, 23.500 Zuschauer feuern die Mannschaften live vor Ort an. Schiedsrichter der Partie ist Danny Makkelie aus den Niederlanden sein.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: FC Villarreal, FC Liverpool

FC Villarreal, FC Liverpool Wettbewerb: Champions League, Halbfinal-Rückspiel

Champions League, Halbfinal-Rückspiel Datum und Uhrzeit : 03.05.2022, 21:00 Uhr

: 03.05.2022, 21:00 Uhr Spielort : Estadio de la Cerámica, Villarreal

: Estadio de la Cerámica, Villarreal Zuschauer : 23.500

: 23.500 Schiedsrichter:Danny Makkelie

FC Villarreal gegen FC Liverpool: Champions League Halbfinal-Rückspiel live im Free-TV?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für Fans der beiden Mannschaften. Das Champions League-Spiel zwischen Villarreal und Liverpool wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Streamingdienst Amazon Prime hat die Rechte für die Übertragung der Champions League am Dienstagabend.

Villarreal vs. Liverpool: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream?

Einen kostenlosen Stream für das Champions League Halbfinal-Rückspiel wird es leider nicht geben. Amazon überträgt die Partie im Stream auf Amazon Prime Video. Hierfür muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Übertragungsbeginn ist um 20:00 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung Villarreal vs. Liverpool am 03.05.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Livestream: Amazon Prime Video

Champions League live auf Amazon Prime: Alle Infos zu Probeabo und Kosten

Kunden von Amazon Prime müssen nichts weiter tun: Die Übertragung der Champions-League-Partie Villarreal vs. Liverpool gehört zum Angebot von Prime Video.

Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.