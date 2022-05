Die „Roten Teufel“ aus Kaiserlautern sind am 37. Spieltag in der 3. Liga zu Gast bei Viktoria Köln. Das Spiel findet am heutigen Sonntag, den 08.05.2022 im Sportpark Höhenberg in Köln statt. Für beide Teams steht in dieser Partie Einiges auf dem Spiel. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg den Klassenerhalt feiern, der 1. FC Kaiserslautern kann mit einem Erfolg den Relegationsplatz um den Aufstieg sichern.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und Kaiserslautern live im TV?

Alle Infos zur Übertragung Viktoria Köln vs. Kaiserslautern am 37. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Viktoria Köln gegen 1. FC Kaiserslautern Übertragung heute: Anstoß Spielort, Zuschauer

In der 3. Liga treffen heute der FC Viktoria Köln und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Das Spiel findet am Sonntag, den 08.05.2022, um 14:00 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln statt. Die Gastgeber stoppten bereits den Vorverkauf von den Tickets dieser Partie. Nach Angaben der Rheinländer sind die Tribünenplätze bereits ausverkauft. Den Gästen stehen 3.380 Tickets zur Verfügung, aller Voraussicht nach wird auch der Gästeblock bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Der Sportpark Höhenberg wird bei diesem Spiel ausverkauft sein.

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen ist mit seiner Mannschaft mitten im Aufstiegskampf. Um eine wichtige Rolle zu spielen, ist ein Sieg in Köln nötig.

Viktoria Köln gegen Kaiserslautern: Welche TV-Sender überträgt das Spiel der 3. Liga live im Free-TV?

Fans fragen sich im Saisonendspurt, ob das wichtige Spiel wischen Viktoria und Kaiserslautern im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für die Fans. Diese Partie wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Die Partie wird live und exklusiv beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern heute: Gibt es einen kostenlosen Stream der 3. Liga?

Die Begegnung zwischen Viktoria Köln und Kaiserslautern in der 3. Liga kann beim Pay-TV-Anbieter der Telekom Magenta Sport live verfolgt werden. Mit einem kostenpflichtigen Abo können die Fans das Spiel sowohl online im Live-Stream als auch über Smart-TV sehen. Einen kostenlosen Stream wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung FC Viktoria Köln gegen 1. FC Kaiserlautern am 08.05.2022 um 14:00 Uhr:

Viktoria Köln – Kaiserslautern live: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.