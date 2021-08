Wolfsburg gegen Leipzig: Ein Hauch von Champions League am 3. Spieltag in der Bundesliga: Heute gastiert RB in Wolfsburg beim VfL. Ob Wölfe-Neuzugang Luca Waldschmidt dabei sein Debüt in der Volkswagen-Arena geben kann, ist noch unklar. Sein erstes Training mit dem VfL Wolfsburg musste er aufgrund einer Kopfverletzung abbrechen. Waldschmidt war von Benfica Lissabon zu den Wölfen gewechselt.

VfL Wolfsburg und RB Leipzig stehen sich am 3. Spieltag zwei Champions-League-Teilnehmer gegenüber, die bei der CL-Auslosung unterschiedlich starke Gruppen zugelost bekamen. Wolfsburg gegen Leipzig: Da stehen sich zudem die beiden besten Defensiven der letzten Saison gegenüber. Wout Weghorst auf Wolfsburger Seite und Andre Silva, Stürmer von RB Leipzig, werden alles versuchen, um die starke Defensive des Gegners zu durchbrechen.

Wo wird das Spiel live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.



Die Leipziger Spieler jubeln über ein Tor. Gleiches wünschen sich die RB-Fans heute in Wolfsburg.

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Datum, Uhrzeit, Zuschauer, Spielort

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig findet heute, am Sonntag, den 29.08.2021, um 17:30 Uhr statt. In der Volkswagen-Arena werden 12.755 Zuschauer erwartet. Es dürfen nur getestete, genesene oder geimpfte Fans ins Stadion.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfL Wolfsburg, RB Leipzig

: VfL Wolfsburg, RB Leipzig Wettbewerb : 1. Bundesliga, 3. Spieltag

: 1. Bundesliga, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 29.08.2021, 17:30 Uhr

: 29.08.2021, 17:30 Uhr Spielort : Volkswagen-Arena, Wolfsburg

: Volkswagen-Arena, Wolfsburg zugelassene Zuschauer: 12.755







Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichtert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Wolfsburg vs. RB Leipzig gratis online auf DAZN

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro. Wer allerdings Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Spiel Wolfsburg gegen Leipzig völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen.

