Am heutigen Dienstag, den 09.11.2021, sind die Frauen des VfL Wolfsburg zu Gast bei Juventus Turin. In der Gruppe A der Frauen-Champions-League belegt Wolfsburg nach zwei Spieltagen den ersten Platz.

Mit Juventus Turin wartet auf die Wolfsburgerinnen der Tabellenführer der Serie A. In der Liga ließ Turin nach acht Spieltagen noch keinen Punkt liegen. In der Champions League verloren sie am vergangenen Spieltag gegen Chelsea FC mit 1:2. Der VfL steht in der Bundesliga auf dem zweiten Platz hinter dem FC Bayern München. Zuletzt gab es einen wichtigen und späten Sieg gegen Eintracht Frankfurt (3:2). Im Duell gegen defensivstarke Turinerinnen kann das Team von VfL Coach Stephan Lerch wichtige drei Punkte einfahren und den Abstand auf Juventus auf vier Punkte ausbauen.

Wo wird das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Juventus Turin im Free-TV übertragen?

übertragen? Gibt es für die Champions-League-Partie der Frauen einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Champions League der Frauen – Juventus vs. Wolfsburg: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das dritte Spiel der Gruppe A der UEFA Champions League der Frauen zwischen Juventus Turin und Wolfsburg findet am Dienstag, den 09.11.2021, um 21:00 Uhr statt. Der VfL gastiert im Allianz Stadium in Turin.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Juventus Turin, VfL Wolfsburg

Juventus Turin, VfL Wolfsburg Wettbewerb: UEFA Champions League, Frauen, Gruppenphase, Gruppe A, 3. Spieltag

UEFA Champions League, Frauen, Gruppenphase, Gruppe A, 3. Spieltag Anstoß: Dienstag, den 09.11.2021, um 21:00 Uhr

Dienstag, den 09.11.2021, um 21:00 Uhr Spielort: Allianz Stadium, Turin

Juventus gegen VfL Wolfsburg: Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Stream?

Leider wird das Spiel zwischen Juventus und Wolfsburg nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Im Internet ist das Spiel jedoch kostenlos zu sehen. DAZN überträgt das Spiel der Frauen auf dem YouTube-Channel „DAZN UEFA Women's Champions League“. Natürlich wir das Spiel auch auf dem Streamingportal von DAZN übertragen. Im Pay-TV ist die Begegnung auf DAZN 1 zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung Juve vs. Wolfsburg am 09.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV :

: Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN, YouTube (free)

DAZN 1 und DAZN 2: Ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.