Heute geht es für den VfL Wolfsburg in der Women‘s Champions League um den Titel!. Dabei greifen die Wölfinnen zehn Jahre nach dem ersten Triple nach dem dritten Triumph in der Champions League. Wolfsburg gewann den Titel bisher zweimal - 2013 und 2014. Danach standen sie noch dreimal im Finale, verloren aber jedes Mal gegen Lyon. Als Favorit beim Finale gilt heute der FC Barcelona um Weltfußballerin Alexia Putellas. "Wir wissen, was da auf uns zukommt", versicherte DFB-Kapitänin Alexandra Popp vor dem Spiel.