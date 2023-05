Tag der Entscheidung für den VfL Wolfsburg in der Women‘s Champions League. Die VfL Wolfsburg Frauen treffen heute im Rückspiel des Halbfinales auf Arsenal WFC. Die Wölfinnen spielten im Hinspiel vor der vereinsinternen Frauenfußball-Rekordkulisse von 22.617 Zuschauern in der Volkswagen Arena nach einer 2:0-Führung noch unentschieden. Beim Auswärtsspiel in London soll es heute nun nach drei Jahren endlich wieder mit dem Final-Einzug in der UEFA Women's Champions League klappen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel der VfL Wolfsburg Frauen gegen Arsenal und die Übertragung im TV und Livestream.

VfL Wolfsburg Frauen gegen Arsenal – Women‘s Champions League: Uhrzeit, Übertragung

Anstoß der Partie der VfL Wolfsburg Frauen gegen Arsenal ist um 18:45 Uhr in London. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : VfL Wolfsburg, Arsenal WFC

: VfL Wolfsburg, Arsenal WFC Wettbewerb : Champions League Frauen 2022/23, Halbfinale, Rückspiel

: Champions League Frauen 2022/23, Halbfinale, Rückspiel Datum und Anpfiff : Montag, 01.05.2023, 18:45 Uhr

: Montag, 01.05.2023, 18:45 Uhr Spielort: London

Wolfsburgs Ewa Pajor bejubelt ihr 1:0 im Hinspiel. Die Wölfinnen verspielten im Anschluss eine 2:0-Führung.

© Foto: Swen Pförtner/dpa

VfL Wolfsburg Frauen vs. Arsenal: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Partie zwischen den VfL Wolfsburg Frauen und Arsenal wird exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der Frauen-Champions League und zeigt die Partie heute live und in voller Länge auf seinem linearen Kanal DAZN 1.

Kann man VfL Wolfsburg Frauen - Arsenal heute im kostenlosen Stream sehen?

Für das Rückspiel des VfL Wolfsburg gegen Arsenal WFC gibt es einen kostenlosen Stream. DAZN überträgt das entscheidende Halbfinale auf seinem neuen Dienst DAZN Rise ohne Zusatzkosten. Der Frauensport-Sender ist über Samsung TV Plus und waipu.tv frei empfangbar - weitere Plattformen wie LG sollen in Kürze folgen.

DAZN zeigt das Spiel der VfL Wolfsburg Frauen gegen Arsenal auch kostenfrei auf seinem Youtube-Kanal. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick. Der Streamingdienst DAZN wird dieses Spiel auch auf seiner Plattform streamen. Kommentator ist Jan Platte mit der Expertin Almuth Schult . Der Livestream dort startet um 18:45 Uhr und erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: DAZN Rise (zum Beispiel über waipu.tv), DAZN, DAZN Champions League bei YouTube

Frauensport-Sender DAZN Rise

Der Streamingdienst DAZN hat seinen Frauensport-Sender DAZN Rise gestartet. Der Dienst ist kostenfrei zu empfangen und der erste dauerhafte Frauensport-Sender in Deutschland und Österreich. Er ist zunächst nur über die Internetplattform „waipu.tv“ sowie „Samsung TV Plus“ zu empfangen. Weitere Plattformen wie LG oder Cliq sollen bald folgen. Auf DAZN Rise wird eine Auswahl an Live-Spielen und Highlights aus der Women's Champions League, der spanischen LaLiga Feminina, der französischen Feminine Division 1 und ab September 2023 der deutschen Frauen-Bundesliga zu sehen sein. Darüber hinaus zeigt der Frauensportsender Spitzenhandball aus der Champions League und European League sowie Feldhockey, Basketball und die LPGA-Tour im Golf.

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise notwendig. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

