Abstiegskampf pur in Bochum! Am Ostersonntag, den 9. April 2023, ist der VfB Stuttgart zu Gast beim VfL Bochum. Die Gäste aus Stuttgart sind als derzeit Tabellenletzter zum Siegen verdammt, ansonsten verliert das Team um den neuen Trainer Sebastian Hoeneß den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart und die Übertragung im TV und Livestream.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart, 1. Bundesliga heute – Anstoß, Übertragung

Am Sonntag, den 09.04.2023, trifft der VfL Bochum auf den VfB Stuttgart. Anstoß der Partie ist um 17:30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : VfL Bochum, VfB Stuttgart

: VfL Bochum, VfB Stuttgart Wettbewerb : 27. Spieltag, 1. Bundesliga

: 27. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Sonntag, 09.04.2023, 17:30 Uhr

: Sonntag, 09.04.2023, 17:30 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Wer überträgt Bochum gegen VfB Stuttgart im TV?

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der 1. Bundesliga am Sonntag. Über den linearen TV-Sender DAZN 2 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 17:00 Uhr. Moderator ist Alex Schlüter. Das Spiel wird kommentiert von Marco Hagemann. Als Experte ist Tim Borowski mit dabei.

Bochum gegen VfB Stuttgart im kostenlosen Stream sehen?

Einen kostenlosen Livestream wird es für die Partie zwischen Bochum und dem VfB nicht geben. Der Streamingdienst DAZN wird dieses Spiel auf seiner Plattform streamen. Der Livestream erfordert allerdings ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Die Übertragung beginnt um 16:45 Uhr mit den Vorberichten.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 2

: DAZN 2 Livestream: DAZN

