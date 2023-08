Am Samstag, den 26. August 2023, stehen sich der VfL Bochum und Borussia Dortmund in der Bundesliga gegenüber. Dem Vizemeister aus Dortmund gelang zum Auftakt ein knapper Sieg gegen den 1. FC Köln. Nach dem glücklichen Auftaktsieg am Samstagabend äußerte sich BVB-Stürmer Sebastien Haller zufrieden. "Ich mache mir keine Sorgen, weil wir das leicht erklären können. Das Spiel war eine Erinnerung, dass wir noch viel zu arbeiten haben", sagte er. Im kleinen Ruhrpott-Derby gegen Bochum möchte das Team von Edin Terzic den zweiten Saisonsieg feiern. Der VfL Bochum benötigt in diesem Heimspiel eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Partie gegen Stuttgart, um gegen den BVB bestehen zu können. Die Bilanz spricht insgesamt für die Dortmunder. In bisher 64 Aufeinandertreffen ging der BVB 25 Mal als Sieger vom Platz. Bochum gewann 17 Partien, 22 Mal teilten die Mannschaften die Punkte.

Am Samstag, den 26.08.2023, trifft der VfL Bochum auf Borussia Dortmund. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: VfL Bochum, Borussia Dortmund

VfL Bochum, Borussia Dortmund Wettbewerb: 2. Spieltag, 1. Bundesliga 2023/24

2. Spieltag, 1. Bundesliga 2023/24 Datum und Anpfiff: Samstag, 26.08.2023, 15:30 Uhr

Samstag, 26.08.2023, 15:30 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Der VfL Bochum möchte gegen den BVB die ersten Punkte der Saison einfahren.

© Foto: Tom Weller/dpa

1. Bundesliga live: Wer überträgt Bochum gegen den BVB im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 2 als Einzelspiel.

VfL Bochum vs. Borussia Dortmund heute im kostenlosen Stream?

Für die Partie des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen Sky Go und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Stream: Sky Go, WOW

Haller will mit BVB Meister werden: "Dortmund gehört an die Spitze"

Borussia Dortmunds Stürmerstar Sebastien Haller hat sich klar zum Saisonziel Bundesliga-Meisterschaft bekannt. "Das Ziel ist, besser abzuschließen als in der vergangenen Saison. Wir kämpfen darum, an der Spitze zu stehen. Dortmund gehört an die Spitze", sagte der ivorische Nationalspieler am Montag am Rande einer Gala der Sport Bild in Hamburg. Am 27. Mai hätte der BVB nur zu Hause den FSV Mainz 05 bezwingen müssen, um die elfte deutsche Meisterschaft des FC Bayern München in Serie zu verhindern. Das Spiel endete 2:2, ein Tor fehlte den Dortmundern zum neunten Titel.

