Der VfB Stuttgart empfängt heute am 5. Spieltag der Bundesliga den FC Schalke 04. Der VfB Stuttgart steht vor dem Spiel am Samstag, 3.9.2022, mit drei Unentschieden aus vier Spielen im Mittelfeld der Tabelle. Auch der Aufsteiger aus Gelsenkirchen ist noch sieglos in dieser Saison. Lediglich zwei Remis gelangen dem FC Schalke 04. Am vergangenen Spieltag verlor der Aufsteiger deutlich mit 1:6 gegen Union Berlin.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, stehen sich der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04 gegenüber. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, FC Schalke 04

: VfB Stuttgart, FC Schalke 04 Wettbewerb : 5. Spieltag, 1. Bundesliga

: 5. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 15:30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Der FC Schalke 04 ist noch sieglos in dieser Saison.

© Foto: David Inderlied/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft Stuttgart gegen Schalke im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender „Sky“ hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender „Sky“ die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen „SkyGo“ und „WOW“ wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport 3 (Einzelspiel), Sky Sport 1 (Konferenz)

: Sky Sport 3 (Einzelspiel), Sky Sport 1 (Konferenz) Live-Stream: SkyGo, WOW

VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic wechselt in die Premier League

Der 25-jährige Stürmer Sasa Kalajdzic wechselt zu den Wolverhampton Wanderers in die Premier League. Der VfB Stuttgart erhält eine Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro, mit zusätzlichen Bonuszahlungen kann der VfB mit über 20 Millionen Euro für diesen Transfer rechnen.

