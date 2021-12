Am heutigen Sonntag, den 05.12.2021, heißt es in der 1. Fußball-Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin.

Die Stuttgarter konnten nach zuletzt fünf sieglosen Partien am vergangenen Spieltag einen wichtigen Heimerfolg über FSV Mainz 05 feiern. Der 15. der Bundesliga trifft auf eine angeschlagene Hertha (Tabellenplatz 14). Die Alte Dame ist nun seit vier Spielen sieglos und trennte sich erst kürzlich von Trainer Pal Dardai. Der neue Hertha-Coach Tayfun Korkut ist den Schwaben bekannt, dessen letzte Trainerstation von Januar bis Oktober 2018 der VfB Stuttgart war. „Ich stecke voller Energie und freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe.“, so der neue Hertha-Coach. Wird Korkut einen erfolgreichen Start mit Hertha BSC feiern können, oder knüpft der VfB Stuttgart an die gute Leistung in Köln an?

Wo wird das Sonntagsspiel zwischen VfB Stuttgart und Herha BSC Berlin übertragen?

Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream?

Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga-Partie Stuttgart gegen Hertha Berlin.

1. Bundesliga – VfB Stuttgart vs. Hertha BSC: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Stuttgart und Hertha Berlin findet am Sonntag, den 05.12.2021, statt. Um 15:30 Uhr ertönt in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart der Anpfiff.

VfB vs. Hertha: So seht ihr das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga live im TV

Fußballfans fragen sich, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Stuttgart vs. Hertha Berlin heute im Livestream: Alle Infos zur Übertragung DAZN

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin wird live auf DAZN übertragen. Der Livestream-Sender geht um 14:30 Uhr mit den Vorberichten live auf Sendung. Um 15:30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Michael Born. Unterstützt wird er von Experte Ralph Gunesch.

Alle Infos zur Übertragung Stuttgart vs. Hertha am 05.12.2021 um 15:30 Uhr: