Am heutigen Mittwoch werden aufgrund mehrerer Großveranstaltungen inrund 90.000 Menschen im Neckarpark erwartet. Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in der Mercedes-Benz Arena ist mit rund 50.000 Fans ausverkauft. Zudem führen das Konzert von Helene Fischer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle , das Handball-Bundesligaspiel zwischen dem TVB Stuttgart und den Füchsen Berlin in der Porsche-Arena sowie der Familientag auf dem Stuttgarter Frühlingsfest zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Verkehrsproblemen.