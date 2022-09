Am heutigen Samstag, 17.09.2022, ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfB Stuttgart. Die Mannschaft aus Frankfurt läuft in dieser Saison noch ihren Ansprüchen hinterher. Am vergangenen Spieltag unterlagen sie dem VfL Wolfsburg mit 0:1. Der VfB Stuttgart wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo spielte am letzten Spieltag unentschieden gegen den FC Bayern München.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 17.09.2022, trifft der VfB Stuttgart auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt

: VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 7. Spieltag, 1. Bundesliga 2022/23

: 7. Spieltag, 1. Bundesliga 2022/23 Datum und Anpfiff : Samstag, 17.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 17.09.2022, 15:30 Uhr Spielort : Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer: 47.500

Die Spieler von Eintracht Frankfurt bejubelten unter der Woche den ersten Sieg in der Champions League.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft der VFB gegen Eintracht Frankfurt im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge in der Einzelspiel-Option auf Sky Sport 4 und in der Konferenz auf Sky Sport 1 übertragen.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und „WOW“ wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 4 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 4 (Einzelspiel) Live-Stream: SkyGo, WOW

Eintracht Frankfurt gelingt erster Sieg in der Champions League

Am Dienstagabend feierte Eintracht Frankfurt den ersten Sieg in der Champions League. Das Team von Trainer Oliver Glasner besiegte Olympique Marseille mit 0:1. Die Frankfurter wollen diesen Aufschwung mit in die Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart nehmen.