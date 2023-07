Am Samstag, den 29. Juli 2023, findet ein Blitzturnier in Heimstetten statt. Mit dabei sind der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und der TSV 1860 München. Dieses Turnier dient zur Vorbereitung auf die kommende Saison. Das Turnier wird im "jeder-gegen-jeden"-Modus ausgetragen, wobei jedes Spiel eine Dauer von 60 Minuten hat.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Turnier in Heimstetten und die Übertragung im TV und Livestream.

Das Vorbereitungsturnier in Heimstetten findet am Samstag, 29. Juli 2023, statt. Anpfiff zur ersten Partie ist um 15 Uhr im Sportpark Heimstetten in Heimstetten.

Alle Informationen zum Turnier im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, TSV 1860 München

: VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, TSV 1860 München Wettbewerb : Vorbereitungsturnier

: Vorbereitungsturnier Datum und Uhrzeit : Samstag, 29. Juli 2023, ab 15 Uhr

: Samstag, 29. Juli 2023, ab 15 Uhr Spielort: Sportpark Heimstetten, Heimstetten

Turnier in Heimstetten heute: Übertragung des Vorbereitungsturniers im TV und Livestream

Das Vorbereitungsturnier in Heimstetten wird im TV gezeigt. Der Sender Sky Sport News überträgt das Turnier ab 14:55 Uhr live und in voller Länge. Auch einen Livestream von Sky wird es geben. Diese Optionen sind allerdings kostenpflichtig. Zusätzlich wird es einen kostenlosen Livestream für diese Partie auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : Sky Sport News

- : Sky Sport News Livestream: SkyGo, WOW

