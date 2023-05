Während die Bundesliga-Saison für Abstiegskandidat VfB Stuttgart nicht rund gelaufen ist, konnten die Schwaben im DFB-Pokal für Aufsehen sorgen und bis ins Halbfinale vorstoßen. Vor heimischer Kulisse will der VfB heute den Sprung ins DFB-Pokalfinale schaffen, wo RB Leipzig auf den Gewinner der heutigen Partie wartet.

Eintracht Frankfurt konnte zuletzt 2018 den DFB-Pokal gewinnen und muss heute mit einer durch Verletzungen geschwächten Mannschaft nach Stuttgart fahren. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat hingegen all seine Stammspieler zur Verfügung.

Die voraussichtlichen Aufstellungen des VfB und Eintracht Frankfurt im Überblick.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Spiel

Alle Infos zu VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankurt:

Teams : VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt

: VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale

: DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale Datum und Uhrzeit : 03.05.2023, 20:45 Uhr

: 03.05.2023, 20:45 Uhr Stadion/Spielort : Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Schiedsrichter: Daniel Schlager

VfB Stuttgart: Guirassy gegen Frankfurt wohl dabei

Gute Nachrichten für VfB-Fans: Vor dem Halbfinal-Duell sind alle Spieler im Kader einsatzbereit.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann wohl mit dem Einsatz von Serhou Guirassy rechnen. Der Mittelstürmer erlitt beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine Schwellung am Auge und war ausgewechselt worden. Auch Innenverteidiger Waldemar Anton soll trotz einer Magenverstimmung, wegen der er am Dienstag mit dem Training aussetzte, dabei sein. Stuttgart ist seit dem Amtsantritt von Hoeneß in fünf Pflichtspielen ohne Niederlage geblieben.

Mehrere Ausfälle bei Frankfurt

Eintracht Frankfurt geht zwar als Favorit ins Spiel, könnte jedoch durch verletzungsbedingte Ausfälle ausgebremst werden. Cheftrainer Oliver Glasner muss auf Smolcic, Ndicka, Max und Jokic verzichten.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt – Voraussichtliche Aufstellungen: So gehen die Teams in das Spiel

Diese Startformationen schicken Sebastian Hoeneß und Oliver Glasner voraussichtlich in das Duell:

Die voraussichtliche Aufstellung des VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Zagadou, Anton - Vagnoman, W. Endo, Karazor, Sosa - Millot, Silas - Guirassy

Bredlow - Mavropanos, Zagadou, Anton - Vagnoman, W. Endo, Karazor, Sosa - Millot, Silas - Guirassy Die voraussichtliche Aufstellung von Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Dina Ebimbe - Rode, Sow - Kamada, M. Götze - Kolo Muani

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: So seht ihr das Spiel