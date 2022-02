Die TSG Hoffenheim empfängt heute, am 24. Spieltag der 1. Bundesliga, den VfB Stuttgart. Das Spiel zwischen der TSG und dem VfB findet am Freitag, 25.02.2022, in der PreZero-Arena statt..

Welcher Sender überträgt das Freitagsspiel live im Free-TV ?

überträgt das Freitagsspiel ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Hoffenheim vs. Stuttgart Übertragung heute: Uhrzeit, Datum, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hoffenheim und Stuttgart findet am Freitag, den 25.02.2022, um 20:30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim statt.

Alle Infos zum Bundesliga-Spiel hier im Überblick:

Teams : TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart

: TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, 24. Spieltag

: 1. Bundesliga, 24. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.02.2022, um 20:30 Uhr

: 25.02.2022, um 20:30 Uhr Spielort: PreZero-Arena, Sinsheim

TSG Hoffenheim vs. VfB live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen der TSG und dem VfB wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Die Vorberichte starten um 19:30 Uhr. Moderator ist Tobias Wahnschaffe. Kommentiert wird das Spiel von Lukas Schönmüller. Als Experte dabei ist Ralph Gunesch, der Reporter vor Ort ist Mario Rieker.

Alle Infos zur Übertragung Hoffenheim vs. Stuttgart am 25.02.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN1

DAZN1 Livestream: DAZN

Bundesliga auf DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

TSG Hoffenheim: Mittelfeldspieler Prömel von Union kommt

Grische Prömel, Mittelfeldspieler vom 1. FC Union Berlin, verlässt zum Saisonende den Hauptstadtclub und wechselt innerhalb der Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim. Bei den Kraichgauern erhält der 27-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2026. „Grischa ist ein Spieler mit herausragenden läuferischen Fähigkeiten und einer enormen Präsenz, der im Mittelfeld sehr variabel agieren kann und zudem ein großes Spielverständnis besitzt“, so Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Nach Max Kruse und Marvin Friedrich wird Union im Sommer den nächsten Leistungsträger an einen Liga-Konkurrenten verlieren.Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagte: „Grischa ist zusammen mit Union über die Jahre gewachsen und hatte großen Anteil am Erfolg des Vereins. Doch nicht nur sportlich war Grischa ein wichtiger Teil der Mannschaft.“ Prömel selbst betonte, ihm werde es fehlen, „morgens auf den Parkplatz an der Alten Försterei zu fahren und die ersten Mitarbeiter zu treffen, die dich mit einem Lächeln im Gesicht begrüßen“.