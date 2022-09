Am 7. Spieltag der 3. Liga ist der VfL Osnabrück zu Gast beim VfB Oldenburg. Der Aufsteiger aus Oldenburg spielte am letzten Spieltag 1:1 unentschieden gegen den MSV Duisburg. Das Team aus Osnabrück steht mit sechs Punkten im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Wo läuft das Spiel zwischen Oldenburg und Osnabrück im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

VfB Oldenburg gegen VfL Osnabrück– 3. Liga: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, trifft der VfB Oldenburg in der 3. Liga auf den VfL Osnabrück. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr im Marschweg-Stadion in Oldenburg. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : VfB Oldenburg, VfL Osnabrück

: VfB Oldenburg, VfL Osnabrück Wettbewerb : 3. Liga 2022/23, 7. Spieltag

: 3. Liga 2022/23, 7. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 14:00 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 14:00 Uhr Spielort: Marschweg-Stadion, Oldenburg

3. Liga live: Wo läuft Oldenburg gegen Osnabrück im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem VfB Oldenburg und dem VfL Osnabrück wird live im Free-TV übertragen. Der Sender „NDR“ zeigt das Spiel live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist kurz vor 14:00 Uhr. Abonnenten können das Spiel auch beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport verfolgen.

Oldenburg gegen Osnabrück: Gibt es einen kostenlosen Stream?

einen kostenlosen Stream geben. Der Sender „14:00 Uhr. Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Für dieses Spiel wird esgeben. Der Sender „ NDR “ stellt einen kostenlosen Live-Stream zu Verfügung. Abonnenten können das Spiel auch bei MagentaSport verfolgen. Übertragungsbeginn ist auch hier kurz vor

