Am Samstag, den 16. September 2023, ist Dynamo Dresden in der 3. Liga zu Gast beim VfB Lübeck. Der Gast aus Dresden hat derzeit die Spitzenposition in der Drittliga-Tabelle inne, nachdem sie vier der ersten fünf Spiele gewonnen haben. Vor der Länderspielpause gewann das Team von Markus Anfang gegen den FC Ingolstadt. Gegen den VfB Lübeck möchten die Dresdener den vierten Sieg in Folge feiern. Der Aufsteiger aus Lübeck kassierte am vergangenen Spieltag die erste Saisonniederlage, in Ulm musste sich die Mannschaft von Lukas Pfeiffer mit 0:3 geschlagen geben. Jedoch sind die Lübecker vor heimischem Publikum noch unbesiegt, diese Serie wollen sie auch in der Partie gegen Dresden fortführen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden und die Übertragung im TV und Stream.

VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden – 3. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 3. Liga zwischen dem VfB Lübeck und Dynamo Dresden findet am Samstag, den 16.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr im Stadion an der Lohmühle in Lübeck. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: VfB Lübeck, Dynamo Dresden

VfB Lübeck, Dynamo Dresden Wettbewerb: 6. Spieltag, 3. Liga

6. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff: Samstag, 16.09.2023, 14:00 Uhr

Samstag, 16.09.2023, 14:00 Uhr Spielort: Stadion an der Lohmühle, Lübeck

Bleibt Lukas Pfeiffer mit dem VfB Lübeck zu Hause weiterhin ungeschlagen?

VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden heute im Free-TV

Das Spiel zwischen dem VfB Lübeck und Dynamo Dresden wird live im Free-TV übertragen. Der Norddeutsche Rundfunk NDR und der Mitteldeutsche Rundfunk MDR übertragen diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist auf beiden Sendern um 14 Uhr.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel VfB Lübeck gegen Dresden übertragen der NDR und der MDR parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : NDR, MDR

: NDR, MDR Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: ndr.de, mdr.de MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.