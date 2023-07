Die Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ ist längst Kult für die deutschen TV-Zuschauer. Am Samstag, 15.07.2023, lädt Barbara Schöneberger diese nun zu einem besonderen Sommerfest ein. Mit tatkräftiger Unterstützung von Comedian Matze Knop nimmt die Moderatorin sie mit an die unterschiedlichsten Orte und zeigt die lustigsten Filme der versteckten Kamera aus den vergangenen Jahren sowie unvergessene Klassiker.

Ist die Show in der ARD-Mediathek verfügbar? Welche Gäste sind dabei? Und worum geht es genau? Alle Infos zur Sendung rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Moderatorin und Co. erfahrt ihr hier.

„Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“: Sendetermin und Sendezeit

Nachdem Barbara Schöneberger im vergangenen Jahr die beliebte Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ mehrfach mit Erfolg präsentiert hat, begrüßt sie die Zuschauenden von der „Bader Alm“ aus dem Schwarzwald nun zu einem besonderen Sommerfest. Dieses ist am Samstag, 15. Juli 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Wiederholt wird die Show im Anschluss nicht.

Gibt es „Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Das Sommerfest von „Verstehen Sie Spaß?“ ist nicht nur im TV zu sehen, sondern steht auch in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Dort kann die Show nach der Ausstrahlung im TV für einen gewissen Zeitraum als Wiederholung abgerufen werden.

Darum geht es bei „Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“

Bereits seit über vier Jahrzehnten flimmert die beliebte Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ über die deutschen TV-Bildschirme. Für die Sommerausgabe meldet sich Barbara Schöneberger dieses Mal aus dem idyllischen Bergdorf Bader Alm im Schwarzwald. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen und tatkräftiger Unterstützung von Comedian Matze Knop feiert die Moderatorin das Sommerfest in gemütlicher Lagerfeuer-Atmosphäre. Auf ihrer humorvollen Deutschlandreise nimmt Schöneberger die Zuschauer mit an die unterschiedlichsten Orte und zeigt die lustigsten Filme der versteckten Kamera aus den vergangenen Jahren sowie unvergessene Klassiker. Auf dem Programm stehen einmal mehr jede Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden.

„Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“: Das sind die Gäste am 15.07.2023

Gastgeberin Barbara Schöneberger präsentiert in der Sommerausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ das Schönste und Lustigste der Show aus den vergangenen 43 Jahren. Sie zeigt nicht nur, an welchen schönen Orten die Spaßfilme gedreht wurden, sondern auch die Menschen, die dort hereingelegt wurden. Neben zahlreichen Gästen aus den Filmen mit der versteckten Kamera wird Barbara Schöneberger den Comedian Matze Knop als Gast auf der Alm begrüßen.

Die Gäste am 15.07.2023 im Überblick:

Matze Knop

Valentina Pahde

Cheyenne Pahde

Roland Trettl

Nic Shanker

Anna Planken

Till Nassif

Isabel Varell

Tahnee

Barbara Schöneberger moderiert „Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“